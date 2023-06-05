Годовая выручка "Лаборатории Касперского" осталась на уровне $752 млн

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совокупная выручка "Лаборатории Касперского" (неаудированная, по МСФО) по итогам 2022 года составила $752 млн, что соответствует показателю 2021 года (рост, по данным компании, составил 0,03%), говорится в сообщении компании.

"2022 год оказался сложным, но в целом результаты компании показывают, что мы выбрали верную стратегию - мы всегда были и остаемся глобальной компанией, - сказал через пресс-службу директор по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского" Андрей Ефремов. - Лишь на домашнем рынке наши продажи в прошлом году выросли в полтора раза, международные рынки трансформировались по геополитическим причинам, и мы видим положительную динамику в ряде регионов".

По данным компании, продажи ее продуктов в России выросли на 51% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года (показатель в денежном выражении не раскрывается). Согласно бухгалтерской отчетности АО "Лаборатория Касперского", выручка компании по итогам 2022 года составила 36,4 млрд рублей (35,4 млрд рублей в 2021 году), чистая прибыль - 71 млн рублей (1,7 млрд рублей).

При этом компания отмечает, что если продажи решений по традиционным направлениям (безопасность конечных устройств, решения для противодействия сложным угрозам, экспертные сервисы) выросли на десятки процентов, то продажи новых продуктов, предназначенных для построения комплексной корпоративной системы информационной безопасности, выросли в разы. Так, продажи MDR (Managed Detection and Response - решение по обнаружению угроз информационной безопасности, реагированию на них и расследованию киберинцидентов) выросли в 10 раз, SIEM (система мониторинга и анализ событий в сфере ИБ) - почти в 4 раза, решений Kaspersky Symphony - в два раза.

Продажи продуктов корпоративного класса на глобальном рынке выросли на 8%. Компания связывает этот рост с увеличением продаж в сегменте защиты конечных устройств, а также новых решений и технологий, предназначенных для защиты корпоративных информсистем от сложных киберугроз (non-endpoint).

"В 2022 году на "Лабораторию Касперского" влияли нерыночные силы, а именно геополитические факторы и рост напряженности в международных отношениях, - отмечается в сообщении компании. - Тем не менее, компания быстро адаптировала свою стратегию и смягчила влияние этих факторов".