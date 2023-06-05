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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Mondi окончательно вышла из сделки по продаже "Монди Сыктывкар" структуре Харитонина

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Группа Mondi plc вышла из сделки по продаже своего крупнейшего российского актива, АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" (Mondi Syktyvkar), компании Augment Investments Limited, близкой АО "Фармстандарт" Виктора Харитонина.

В адрес Augment направлено уведомление об этом, сообщила пресс-служба австрийской группы. Причиной выхода из сделки названо "отсутствие прогресса в получении необходимых разрешений для завершения этой транзакции".

Группа Mondi в мае 2022 года сообщила, что продаст российские активы.

В августе 2022 группа заявляла, что заключила соглашение о продаже Mondi Syktyvkar за 95 млрд рублей (около 1,5 млрд евро) подконтрольной бизнесмену Харитонину инвесткомпании Augment. Позднее источники на рынке сообщали, что сделка не прошла согласование в правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями.

Mondi сохраняет намерение продать Mondi Syktyvkar и "продолжит рассмотрение всех альтернативных вариантов продажи", сообщила группа.

В пресс-релизе отмечается, что продажа трех заводов по производству гофрокартона и упаковки в России российской группе "Готэк" остается в силе. Mondi сообщила об этой сделке в декабре прошлого года. "Готэк" приобретает за 1,6 млрд рублей (около 24 млн евро) ООО "Монди Переславль" (Ярославская область, производство пищевой и непищевой гибкой упаковки), ООО "Монди Арамиль" (Свердловская область, единственный в России завод с полным циклом производства гибкой полимерной пищевой, непищевой и промышленной упаковки) и ООО "Монди Лебедянь" (Липецкая область, производство упаковки из гофрокартона).

"Монди Сыктывкарский ЛПК" - один из крупнейших в России производителей целлюлозно-бумажной продукции с объемом выпуска около 1,2 млн тонн в год. Предприятие производит офисную, офсетную и газетную бумагу, тарный картон, сухую товарную целлюлозу. По итогам 2022 года "Монди Сыктывкарский ЛПК" получила выручку в размере 78 млрд рублей (рост на 9% г/г), чистую прибыль - 22,5 млрд рублей (рост на 18% г/г).

Развалившаяся сделка с Mondi - не единственная попытка Харитонина выйти на рынок производства целлюлозно-бумажной продукции в России, у бизнесмена уже есть активы в этой сфере: в феврале 2023 года зарегистрированная в Калининграде международная компания (МКООО) "Огмент Инвестментс Лимитед" стала владельцем 100% уставного капитала ООО "Кама", пермского производителя мелованного картона и бумаги. Ориентировочная сумма сделки - 14 млрд рублей.

Mondi Augment Монди Сыктывкарский ЛПК Виктор Харитонин Mondi Syktyvkar Австрия
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