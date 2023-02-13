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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Близкая к "Фармстандарту" структура стала владельцем производителя картона "Кама"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Связанная с АО "Фармстандарт" Виктора Харитонина международная компания (МКООО) "Огмент Инвестментс Лимитед" стала владельцем 100% уставного капитала ООО "Кама", пермского производителя мелованного картона и бумаги.

Права собственности перешли к "Огмент Инвестментс" 10 февраля, следует из материалов ЕГРЮЛ.

Стоимость "Камы" в рамках сделки составила 36 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей приходится на сами активы, 21 млрд рублей - на долг компании перед банком "Открытие" по займам, привлекавшимся для развития предприятия, писал в начале февраля "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. "Открытие" с 11 ноября 2021 года, согласно ЕГРЮЛ, выступало владельцем 100% "Камы". Как пишет "Коммерсантъ", год назад "Открытие" передало этот актив банку "Траст" за 13,6 млрд рублей при балансовой стоимости 8,5 млрд рублей "для дальнейшей продажи в рынок".

"Кама" не единственный актив целлюлозно-бумажной промышленности, к которому проявляли интерес близкие к "Фармстандарту" структуры. В августе 2022 года австрийская группа Mondi сообщила, что заключила соглашение о продаже за 95 млрд рублей (около 1,5 млрд евро) своего крупнейшего предприятия в России - "Монди Сыктывкар" - подконтрольной бизнесмену Харитонину инвесткомпании Augment Investments Limited. Однако сделка не состоялась из-за того, что не прошла согласование правкомиссии по иностранным инвестициям.

"Кама" производит легкомелованную бумагу (LWC) и мелованный коробочный картон (FBB), используемый, в том числе, для производства упаковки лекарств. Мощность производственного комплекса LWC составляет 85 тысяч тонн в год, линии FBB - 220 тысяч тонн. Сырьем для производства продукции является древесина лиственных пород. По итогам 2021 года чистая прибыль "Камы" составила 1,6 млрд рублей (в 2020 году был убыток в 2,6 млрд рублей), выручка - 5,88 млрд рублей.

Фармстандарт Кама Пермский край Виктор Харитонин Огмент Инвестментс Mondi Коми
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