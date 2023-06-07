Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

ОЭСР ожидает роста мирового ВВП в 2023г на 2,7%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост мирового ВВП в 2023 году примерно на 2,7%, а в 2024 году - на 2,9%.

В марте аналитики ОЭСР ожидали повышения на 2,6% в 2023 году и на 2,9% в 2024 году. Для сравнения, в 2022 году мировая экономика выросла на 3,3%.

"Ситуация в мировой экономике начала улучшаться, но подъем остается хрупким, - отмечается в сообщении. - Более низкие цены на энергоносители способствуют ослаблению общей инфляции и нагрузки на бюджеты домохозяйств, деловые и потребительские настроения поднимаются с низких уровней, а полное открытие экономики Китая раньше, чем ожидалось, дало толчок мировой активности".

"Влияние более высоких процентных ставок во всем мире также ощущается всё сильнее, особенно на рынках недвижимости и финансовых рынках. В некоторых сегментах финансового рынка стали появляться признаки стресса, поскольку инвесторы пересматривают риски, а условия кредитования ужесточаются", - отмечается также в отчете.

Ограничительная денежно-кредитная политика будет сдерживать рост спроса в течение некоторого времени, при этом в полной мере последствия ужесточения ДКП проявятся только в конце этого года или в начале 2024 года.

Потребительские цены в странах G20, как ожидается, увеличатся в 2023 году на 6,1% и на 4,7% в следующем году. В прошлом году инфляция составляла 7,8%.

Рост ВВП США, согласно прогнозу организации, замедлится с 2,1% в 2022 году до 1,6% в текущем году и до 1% в 2024 году. В марте аналитики предполагали повышение на 1,5% и 0,9% соответственно.

Экономика еврозоны вырастет на 0,9% в 2023 году (ранее ожидалось 0,8%) и на 1,5% в следующем году (прогноз не изменился). По итогам прошлого года подъем составил 3,5%.

Эксперты улучшили оценку повышения ВВП КНР в этом году до 5,4% с 5,3%, в 2024 году - до 5,1% с 4,9%. В 2022 году китайская экономика выросла на 3%.

По прогнозам, ВВП России снизится на 1,5% в 2023 году и на 0,4% в будущем году.

Значительные темпы экономического роста в ближайшие два года ожидаются в Индии - на 6% и 7% соответственно, а также в Индонезии - на 4,7% и 5,1% соответственно.

Потребительские цены в США, как ожидается, в этом году повысятся на 3,9% и в 2024 году - на 2,6%, в еврозоне - на 5,8% и 3,2% соответственно, в Японии - на 2,8% и 2% соответственно.

Прогноз изменения реального ВВП и мировой торговли (в процентах):

2022г 2023г 2024г
Мир 3,3 2,7 2,9
G20 3,1 2,8 2,9
США 2,1 1,6 1,0
Еврозона 3,5 0,9 1,5
Япония 1,0 1,3 1,1
Китай 3,0 5,4 5,1
Индия* 7,2 6,0 7,0
Бразилия 3,0 1,7 1,2
Безработица в ОЭСР 5,0 5,0 5,2
Инфляция в G20 7,8 6,1 4,7
Инфляция в ОЭСР 9,3 6,9 4,3
Мировая торговля 5,0 1,6 3,8

ОЭСР США Индия Китай еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

FT узнала о возможном введении ЕС запрета на участие Huawei в строительстве сетей 5G

FT узнала о возможном введении ЕС запрета на участие Huawei в строительстве сетей 5G

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снижена на 37%, до 2 856,3 руб. за т

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снижена на 37%, до 2 856,3 руб. за т

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,4 трлн руб.

Инвесторы вывели $800 млн с криптобирж Binance и Coinbase после обвинений со стороны SEC

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 1,7% до 2,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });