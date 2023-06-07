ОЭСР ожидает роста мирового ВВП в 2023г на 2,7%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост мирового ВВП в 2023 году примерно на 2,7%, а в 2024 году - на 2,9%.

В марте аналитики ОЭСР ожидали повышения на 2,6% в 2023 году и на 2,9% в 2024 году. Для сравнения, в 2022 году мировая экономика выросла на 3,3%.

"Ситуация в мировой экономике начала улучшаться, но подъем остается хрупким, - отмечается в сообщении. - Более низкие цены на энергоносители способствуют ослаблению общей инфляции и нагрузки на бюджеты домохозяйств, деловые и потребительские настроения поднимаются с низких уровней, а полное открытие экономики Китая раньше, чем ожидалось, дало толчок мировой активности".

"Влияние более высоких процентных ставок во всем мире также ощущается всё сильнее, особенно на рынках недвижимости и финансовых рынках. В некоторых сегментах финансового рынка стали появляться признаки стресса, поскольку инвесторы пересматривают риски, а условия кредитования ужесточаются", - отмечается также в отчете.

Ограничительная денежно-кредитная политика будет сдерживать рост спроса в течение некоторого времени, при этом в полной мере последствия ужесточения ДКП проявятся только в конце этого года или в начале 2024 года.

Потребительские цены в странах G20, как ожидается, увеличатся в 2023 году на 6,1% и на 4,7% в следующем году. В прошлом году инфляция составляла 7,8%.

Рост ВВП США, согласно прогнозу организации, замедлится с 2,1% в 2022 году до 1,6% в текущем году и до 1% в 2024 году. В марте аналитики предполагали повышение на 1,5% и 0,9% соответственно.

Экономика еврозоны вырастет на 0,9% в 2023 году (ранее ожидалось 0,8%) и на 1,5% в следующем году (прогноз не изменился). По итогам прошлого года подъем составил 3,5%.

Эксперты улучшили оценку повышения ВВП КНР в этом году до 5,4% с 5,3%, в 2024 году - до 5,1% с 4,9%. В 2022 году китайская экономика выросла на 3%.

По прогнозам, ВВП России снизится на 1,5% в 2023 году и на 0,4% в будущем году.

Значительные темпы экономического роста в ближайшие два года ожидаются в Индии - на 6% и 7% соответственно, а также в Индонезии - на 4,7% и 5,1% соответственно.

Потребительские цены в США, как ожидается, в этом году повысятся на 3,9% и в 2024 году - на 2,6%, в еврозоне - на 5,8% и 3,2% соответственно, в Японии - на 2,8% и 2% соответственно.

Прогноз изменения реального ВВП и мировой торговли (в процентах):