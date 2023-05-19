Белоусов усмотрел признаки вероятного роста ВВП РФ в 2023 году до 2%

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в 2023 году может достичь 2% (что является верхней границей прогноза ЦБ. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на брифинге в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".

"Могут быть достигнуты (2% роста- ИФ). Первый квартал показал, что уменьшены риски в самом ключевом моменте – у нас началось оживление потребительского спроса. Это очень важный признак, потому что вся идеология роста в 2023 году основана на том, что потребительский спрос будет расти опережающими темпами", - сказал он, комментируя вопрос – считает ли он достижимым рост на уровне верхней границы в 2% прогноза ЦБ (прогноз ЦБ интервальный 0,5-2,0%).

"Мы всегда говорим о том, что у нас инвестиции должны расти опережающими темпами, так вот в силу целого ряда причин для 2023 года эта конструкция будет другая", - отметил Белоусов.

"То, что потребительский спрос показал рост – это первый момент. Во-вторых, по-прежнему очень высоки ожидания бизнеса, мы это видим по показателям PMI, которые остаются существенно выше 50% – 52%, 53%..., это значит, что предпринимательское сообщество очень оптимистично смотрит на ситуацию в стране. Есть ряд и других признаков", - пояснил он основания для своих оптимистичных ожиданий.

"Это все говорит о том, что у нас есть все шансы не просто войти в положительную область роста, но где-то вырасти на 1-2% (в 2023 году- ИФ), в этом смысле это все вполне достижимо", - подчеркнул Белоусов.

Росстат в среду сообщил, что ВВП РФ в I квартале 2023 года снизился на 1,9% по сравнению с I кварталом прошлого года. Данные Росстата оказались несколько лучше оценки Минэкономразвития (минус 2,2%), оценки ЦБ (минус 2,3%) и ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал спад в I квартале на 2,4%).

Как сообщалось, ЦБ РФ ожидает во II квартале 2023 года рост ВВП РФ на 4,2% в годовом выражении на фоне низкой базы прошлого года.

Банк России 28 апреля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, но в министерстве уже заявляли, что рост может оказаться незначительно выше.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по изменению ВВП на 2023 год более консервативный, чем официальные прогнозы, и предполагает нулевую динамику российской экономики в текущем году.