Опрошенные ЦБ аналитики ожидают рост ВВП РФ в 2023 году на 0,8%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 0,8%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 26-30 мая).

По сравнению с опросом в апреле прогноз по динамике ВВП значительно улучшился: в апреле экономисты прогнозировали снижение экономики в 2023 году на 0,1%.

Аналитики также немного понизили прогноз по инфляции на 2023 год, теперь эксперты ждут ее на уровне 5,5%, тогда как в апреле прогнозировали на уровне 5,9%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 25 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Таким образом, ожидания аналитиков по динамике ВВП РФ на 2023 год приблизились к официальному прогнозу Минэкономразвития (рост на 1,2% в 2023 году) и попали в интервальный прогноз ЦБ (рост в интервале 0,5-2,0%).

Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2023 год попадает ровно в середину интервального прогноза ЦБ (4,5-6,5%) и чуть выше прогноза Минэкономразвития (5,3%). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к уровню вблизи 4% в 2024 году и далее будет оставаться на цели.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных ЦБ, по росту ВВП РФ в 2024 году практически не изменился - 1,4% (1,5% по опросу месяц назад), в 2025 году остался прежним - 1,5% (1,5%).

Аналитики не изменили ожидания по траектории ключевой ставки на всем прогнозном горизонте (7,5% годовых, 7,0% годовых и 6,0% годовых в среднем в 2023-2025 годах соответственно). Медианная оценка нейтральной ключевой ставки также не изменилась - 6,0% годовых.

Аналитики по-прежнему ожидают плавного ослабления рубля. Прогноз аналитиков на 2023 год - 76,9 рубля за доллар (в среднем за год), на 2024 год - 77,9 рубля за доллар, на 2025 год - 79,5 рубля за доллар.

Согласно ожиданиям, в 2023 году нефть марки Urals будет стоить $56 за баррель в среднем за год ($60 в апрельском опросе), в 2024 году цена вырастет до $60 за баррель ($64) и останется на уровне $60 в 2025 году ($62).