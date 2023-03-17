ОЭСР ожидает роста мирового ВВП в 2023 г. на 2,6%, в 2024 г. - на 2,9%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста глобальной экономики на 2023 года до 2,6% с ожидавшихся в ноябре 2,2%.

Прогноз увеличения мирового ВВП на 2024 год повышен до 2,9% с 2,7%.

"Глобальный рост замедлился до 3,2% в 2022 году и был существенно слабее, чем ожидалось в начале прошлого года", - говорится в мартовском докладе ОЭСР.

Среди факторов, ослабивших экономику в минувшем году, организация указывает ситуацию на Украине, спад в китайской экономике и высокую инфляцию в развитых странах.

"В последнее время мы начинаем видеть все больше позитивных сигналов, - отмечается в докладе. - Доверие потребителей и бизнеса начинает улучшаться, цены на продукты и энергоносители снижаются, а китайская экономика полностью открылась".

Тем не менее, по оценкам ОЭСР, темпы глобального экономического роста в 2023 и 2024 гг. останутся ниже уровней долгосрочного тренда, учитывая продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

Позитивным фактором для экономики, однако, станет ослабление инфляции и ее последствий для потребительских расходов, отмечают в ОЭСР.

Рост ВВП США, согласно прогнозу организации, замедлится с 2,1% в 2022 году до 1,5% в 2023 году и до 0,9% в 2024 году на фоне снижения спроса в экономике из-за ужесточения монетарной политики. В ноябре ОЭСР прогнозировала повышение американского ВВП в 2023 и 2024 гг. на 0,5% и 1% соответственно.

Экономика еврозоны, как ожидается, вырастет на 0,8% в текущем году и на 1,5% в следующем. Прогнозы повышены по сравнению с 0,5% и 1,4%, что связано с ожидаемым ослаблением негативных последствий подъема цен на энергоносители. В 2022 году, по оценкам ОЭСР, экономика региона увеличилась на 3,5%.

Прогноз организации для китайской экономики на 2023 год улучшен до 5,3% с 4,6%, на 2024 год - до 4,9% с 4,1%. В прошлом году экономика КНР выросла на 3%.

В докладе отмечается, что несмотря на общее снижение темпов роста потребительских цен, базовая инфляция остается повышенной в связи с подъемом цен на услуги.

Глобальная инфляция, вероятно, продолжит постепенно замедляться в 2023 и 2024 гг., но будет оставаться выше целевых показателей центробанков до второй половины 2024 года в большинстве стран.

Инфляция в странах G20, как ожидается, замедлится с 8,1% в 2022 году до 5,9% в 2023 году и до 4,5% в 2024 году.

ОЭСР ожидает, что базовая инфляция в развитых странах G20, составившая 4,2% в прошлом году, опустится до 4% в текущем году и до 2,5% в 2024 году.