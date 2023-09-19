ОЭСР ожидает роста мирового ВВП в 2023 году на 3%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост мирового ВВП в 2023 году примерно на 3%. В 2024 году рост глобальной экономики, по прогнозу, замедлится до 2,7%.

Июньский прогноз предусматривал рост мировой экономики в 2023 году на 2,7%, в 2024 году - на 2,9%.

"Мировая экономика была сильнее, чем ожидалось, в первой половине 2023 года, однако прогноз роста слабый, инфляция оказалась устойчивой, и присутствуют существенные понижательные риски", - сообщила ОЭСР.

"Основные показатели инфляции снижаются на фоне падения цен на энергоносители и продукты питания, однако остаются намного выше целевых значений, установленных центробанками многих стран", - также говорится в отчете.

Потребительские цены в странах G20, как ожидается, увеличатся в 2023 году на 6% и на 4,8% в следующем году. В прошлом году инфляция составляла 7,8%.

Тем временем базовая инфляция (без учета топлива и еды) остается устойчиво высокой, главным образом из-за цен в секторе услуг и ситуации на рынке труда. В связи с этим центробанки многих стран будут вынуждены придерживаться ограничительного курса в денежно-кредитной политике, полагают аналитики ОЭСР.

Рост ВВП США, по прогнозу организации, составит 2,2% в 2023 году и 1,3% в 2024 году. В июне аналитики предполагали повышение на 1,6% и 1% соответственно.

Экономика еврозоны вырастет на 0,6% в 2023 году (ранее ожидалось 0,9%) и на 1,1% в следующем году (предыдущий прогноз - 1,5%). По итогам прошлого года подъем составил 3,5%.

Эксперты ухудшили оценку повышения ВВП КНР в этом году до 5,1% с 5,4%, в 2024 году - до 4,6% с 5,1%. В 2022 году китайская экономика выросла на 3%.

ВВП России, как ожидается, увеличится на 0,8% в 2023 году и на 0,9% в 2024 году. Июньские прогнозы организации предусматривали снижение ВВП на 1,5% в текущем и 0,4% в следующем году.

Значительные темпы экономического роста в ближайшие два года ожидаются в Индии - на 6,3% и 6% соответственно, а также в Индонезии - на 4,9% и 5,2% соответственно.