Аналитики ждут, что Банк России 9 июня сохранит ставку на уровне 7,5%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании 9 июня сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% и оставит жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), считают аналитики, опрошенные "Интерфаксом".

ЦБ в преддверии "недели тишины" подтвердил актуальность сигнала по ставке. Ситуация в экономике страны примерно соответствует той картине, которая наблюдалась накануне заседания совета директоров Банка России в апреле, сказал на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Наверно, тот сигнал, который совет директоров давал в апреле, он по-прежнему в полной мере оправдан, 9 июня мы будем оценивать целесообразность повышения ставки", - отметил он.

Апрельский сигнал ЦБ звучит так: "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее".

Инфляция в России, по данным Росстата, с 30 мая по 5 июня составила 0,21% (максимум с начала февраля). Рост индекса отчасти объясняется повышением цен на отечественные легковые автомобили, значительным ростом цен на услуги санаториев и пансионатов, удорожанием авиабилетов, повышением цен на медикаменты. С начала месяца цены к 5 июня поднялись на 0,15%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,48%.

Годовая инфляция на 5 июня подросла почти до 2,7% с 2,4% на 29 мая.

Инфляционные ожидания населения в мае 2023 года несколько повысились после снижения в предыдущие два месяца, ценовые ожидания предприятий в целом снизились (но в розничной торговле продолжили рост), сообщил ранее ЦБ.

Основным аргументом в пользу неизменности ставки ЦБ на ближайшем заседании является низкий уровень текущей инфляции, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Инфляционные риски в последние два месяца выросли, но у ЦБ есть некоторая степень свободы в интерпретации. Регулятор может сказать, что это проявление тех рисков, о которых он предупреждал, тогда ситуация, получается, будет складываться как бы в рамках ожиданий. А может сказать, что проявились новые инфляционные риски, и по этой причине оставить ставку и сигнал неизменными. Я бы ожидала, что ЦБ будет готовить рынок к повышению на заседании в конце июля и сигнал ужесточит", - сообщила Орлова.

ЦБ на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% и жесткий тон комментариев, полагает старший аналитик по процентным ставкам и долговым рынкам SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Экономическая ситуация не изменилась существенно по сравнению с апрельским заседанием, отметил он.

"В последние недели рост цен был по-прежнему умеренным и даже оставался несколько ниже годовой цели ЦБ по инфляции в 4%. Рубль стабилизировался после активного ослабления в январе-апреле. С другой стороны, сохраняются инфляционные риски со стороны рынка труда, где во многих секторах экономики наблюдается повышенная конкуренция за работников и, как следствие, рост зарплат опережает повышение производительности. Также не уходят риски со стороны бюджетной политики. Ожидаемый нами сценарий уже заложен в цены российских активов, поэтому их заметные колебания маловероятны", - считает Рапохин.

Банк России в шестой раз оставит ключевую ставку неизменной, а также сохранит достаточно жесткий сигнал, считают экономисты "Ренессанс Капитала". "Восстановительный рост экономики продолжается, хотя и меньшими темпами. Динамика рынка труда способствует восстановлению потребления, однако пока мы видим его возвращение на тренд, а не перегрев. Инфляционное давление остается сдержанным на протяжении продолжительного периода времени", - пишут эксперты в обзоре.

По их мнению, при сдержанном росте потребительской и общей экономической активности, а также снижении инфляционных ожиданий Банк России может смягчить риторику на ближайших заседаниях и вернуться к снижению ключевой ставки в течение года. "Возможность краткосрочного ужесточения монетарной политики в ответ на рост геополитической неопределенности или реализацию других проинфляционных рисков при этом сохраняется", - отмечают аналитики "Ренессанс Капитала".

У Банка России не будет полной экономической картины для повышения ставки в пятницу, так как инфляция за май, структурная разбивка ВВП за первый квартал 2023 года и ряд других данных будут доступны уже после заседания совета директоров, подчеркивает главный экономист ИБ "Синара" Сергей Коныгин. "На данный момент инфляционные риски не материализуются, поэтому мы считаем, что ужесточать денежно-кредитную политику пока рано. Тем не менее мы не исключаем пересмотра нашего прогноза в случае резкого роста недельного индекса потребительских цен", - написал ранее эксперт в обзоре. В любом сценарии решение не скажется значительно на доходностях ОФЗ, ЦБ, судя по кривой свопов, хорошо подготовил рынок к потенциальному повышению ставок, отмечает он.

Накопленной статистики недостаточно для повышения ставки ЦБ, несмотря на некоторое преобладание проинфляционных рисков, соглашается директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. "Ожидаемое решение оставить ее (ставку - ИФ) без изменений адекватно текущей ситуации с инфляцией и другим экономическим индикаторам. При прочих равных, до конца 2023 года ключевая ставка может находиться в коридоре 7-8% и с последующим плавным снижением в течение 2024 года", - полагает эксперт.

Банк России и дальше будет держать ставку неизменной, если темп роста инфляции останется сдержанным, считает аналитик "МКБ Инвестиций" Азрет Гулиев. По его мнению, ключевая ставка может быть повышена во втором полугодии 2023 года, что приведет к росту доходности новых выпусков облигаций, цены "старых" выпусков, наоборот, будут снижаться.

Эксперты ВТБ тоже ждут сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% и умеренно жесткого сигнала о возможном повышении ставки на ближайших заседаниях.

Ужесточения сигнала ждет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу также будет рассматривать возможность повышения ставки на 25 базисных пунктов - до 7,75%, но, вероятно, отложит это решение до заседания 21 июля. "Мы ожидаем, что в июле годовая инфляция превысит целевые 4% и на заседании 21 июля Банк России начнет цикл повышения ключевой ставки для сдерживания роста цен", - пишет эксперт в обзоре. Он ждет повышения ключевой ставки к концу 2023 года до 8,5%.