Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения в мае

Инфляционные ожидания предприятий, напротив, понизились

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения России в мае 2023 года несколько повысились после снижения в предыдущие два месяца, ценовые ожидания предприятий в целом снизились, но в розничной торговле продолжили рост, говорится в комментарии Банка России.

Годовая инфляция в стране, по прогнозу ЦБ, начнет увеличиваться с мая, по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета - осени 2022 года. В 2023 году инфляция составит 4,5-6,5%, вернется к цели в 4% в 2024 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.