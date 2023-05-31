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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Банк России подтвердил актуальность апрельского сигнала по ставке

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Ситуация в российской экономике примерно соответствует той картине, которая наблюдалась накануне заседания совета директоров ЦБ в апреле, сигнал по ставке остается актуальным, заявил на пресс-конференции зампред Банка России Алексей Заботкин.

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Последний сигнал ЦБ звучит так: "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее".

"Можно сопоставить текущую картину основных экономических показателей, на которые мы смотрим, с той, которая была накануне прошлого заседания, на основании которой принималось решение в апреле и давался сигнал в апреле. Если коротко говорить, то ситуация сейчас в целом выглядит примерно так же, как она выглядела накануне 28 апреля", - сказал Заботкин.

"Наверно, тот сигнал, который совет директоров давал в апреле, он по-прежнему в полной мере оправдан, 9 июня мы будем оценивать целесообразность повышения ставки", - отметил он.

Совет директоров ЦБ по ДКП пройдет 9 июня, значит, у регулятора есть всего два дня для того, чтобы в случае необходимости скорректировать свой сигнал: в эту пятницу начнется "неделя тишины" перед заседанием.

Банк России Алексей Заботкин
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