ЦБ РФ рассмотрит возможность изменения формата пресс-релиза по ставке и доклада о ДКП

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Банк России подумает об изменении формата пресс-релиза с решением по ключевой ставке и доклада о денежно-кредитной политике (ДКП), сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг.

Эксперты предложили включить в эти материалы больше информации об обсуждениях уровня ключевой ставки, которые идут не только на самом заседании совета директоров, но и в ходе подготовки решения.

"Каким именно образом это сделать, пока у нас на этот счет окончательного решения не принято", - заявил Заботкин.

Ряд исследований показывают, что дополнительная информация - это не всегда хорошо. Некоторые работы говорят о том, что "возможно такая практика очень расширенной коммуникации зарубежных центральных банков, может быть, даже повредила способности центральных банков объяснять свою денежно-кредитную политику в этот период крайне неординарных условий с 2020 по 2022 годы", пояснил зампред ЦБ.

Если информации очень много, то она может создавать шум, который будет сложно интерпретировать или который будет создавать пространство для очень неоднозначного толкования. "Здесь надо, наверно, найти правильный баланс для того, чтобы и аналитики, и финансовые рынки, и непрофессиональное сообщество имели четкое понимание того, что является базовым взглядом, на котором было основано решение, и какие были нюансы мнений, которые могут этот базовый взгляд каким-то образом видоизменить в будущем, если эти вводные будут меняться", - отметил Заботкин.

ЦБ видит пространство для раскрытия большего количества деталей обсуждения при принятии решения по ставке, для публикации дополнительных показателей в составе макроэкономического прогноза, менее шаблонного изложения оценок текущей ситуации в аналитических материалах, подчеркнул зампред.

"Согласно проведенным исследованиям, предсказуемость решений по ключевой ставке пока невысокая. Одной из причин этого является информационное преимущество Банка России. Публикация большего количества информации Центральным банком в части модельного и аналитического аппарата может способствовать повышению предсказуемости решений", - говорится в докладе для общественных консультаций по обзору ДКП.