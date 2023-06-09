"Яндекс" присоединит несколько "дочек" для упрощения корпоративной структуры

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Yandex N.V проведет собрание владельцев обыкновенных акций класса "А" 30 июня для обсуждения сделок, направленных на упрощение корпоративной структуры интернет-компании, говорится в ее сообщении.

В частности, акционерам предстоит обсудить присоединение к холдинговой компании дочерних юрлиц Yandex Media Services B.V., Yandex.Classifieds Holding B.V., MLU B.V. и Foodtech & Delivery Ops B.V.

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса", предлагаемые изменения не повлияют на планы реструктуризации группы.

На 30 июня также запланировано годовое собрание акционеров "Яндекса". В повестку ГОСА включено назначение аудиторов, переизбрание в совет директоров Алексея Яковицкого, который возглавлял "ВТБ Капитал", сроком на 4 года, одобрение стандартных полномочий для совета директоров, касающихся сделок с акциями класса "А".

Яковицкий входит в совет директоров "Яндекса" с декабря 2019 года.

По состоянию на 15 мая в совет директоров интернет-компании, кроме Яковицкого, входит 6 человек: бывший руководитель администрации президента Александр Волошин, сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний), академик РАН Александр Молдован, президент инвесткомпании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон, замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).

Реструктуризация и инвесторы

В конце ноября 2022 года "Яндекс" анонсировал возможные изменения в корпструктуре, в рамках которых российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

Ей также перейдут международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудсорсинговой платформы, они будут выделены в самостоятельные компании. В России эти направления также продолжат работу, но уже в рамках управления российской компанией.

В мае "Яндекс" впервые официально сообщил о получении заявок на покупку долей в компании от потенциальных инвесторов, подчеркнув, что экономическая контрольная доля будет сохранена за менеджерами. Тем не менее, решение о составе инвесторов еще не принято. Публично подтверждал свой интерес к покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов ВТБ (он и сейчас входит в число миноритариев компании), в разных источниках также фигурировали имена Владимира Потанина, Вагита Алекперова, Романа Абрамовича, Алексея Мордашова, Виктора Рашникова. В мае агентство Bloomberg сообщило, что совет директоров "Яндекса" обсуждает заявки претендентов на приобретение как минимум 51% акций компании, и стоимость пакета оценивается в $7-7,5 млрд.

Не всех потенциальных инвесторов цифра $7 млрд устраивает: так, ВТБ подавал заявку исходя из более низкой оценки, сказал в интервью Reuters, опубликованном 9 июня, глава банка Андрей Костин. По его словам, из-за роста цены относительно первоначальных ожиданий ВТБ участие в потенциальной сделке перевел в "режим stand by" и активных переговоров сейчас не ведет. Более того, по информации Костина, из списка кандидатов уже выбыли "несколько фамилий" - тех, кого не устроила высокая оценка "Яндекса". Ситуация "еще не решена", и в любом случае, какая бы конфигурация сделки ни была в итоге утверждена, с учетом ограничений и лимитов на трансграничные операции расчеты растянутся на какое-то время, сказал Костин.

Накануне компания сообщила, что американская биржа Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии успешного проведения реструктуризации бизнеса до конца года. Сохранение листинга не подразумевает возобновление торгов, которые были приостановлены 28 февраля 2022 года.