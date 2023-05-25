Контрольный пакет "Яндекса" сохранится за менеджментом

Компания подтвердила получение заявок на покупку долей от потенциальных инвесторов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU -"Яндекс" впервые официально заявил о получении заявок на покупку долей в компании от потенциальных инвесторов, подчеркнув, что экономическая контрольная доля будет сохранена за менеджерами.

Окончательное решение о потенциальном составе инвесторов еще не принято, сообщила компания.

"Все заявки уже рассмотрел совет директоров. Они также будут проверены на соответствие санкционным ограничениям", - говорится в сообщении.

По информации Bloomberg, предложения на приобретение контроля поступили от основателя "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова и главы "Норникеля" Владимира Потанина, заявка которого включает и потенциальных соинвесторов, в том числе Романа Абрамовича и банк ВТБ (последние уже являются миноритариями "Яндекса"). Также к консорциуму могут присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, сообщало агентство.

ВТБ уже официально заявил об интересе к покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято, говорили в пресс-службе банка.

Сам "Яндекс" никаких имен и названий в своем релизе не приводит.

Все предлагаемые изменения должны быть утверждены акционерами компании, напомнили в "Яндексе".

В конце ноября 2022 года "Яндекс" анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре, в рамках которых российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

Ей также перейдут международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудсорсинговой платформы, они будут выделены в самостоятельные компании. В России эти направления также продолжат работу, но уже в рамках управления российской компанией.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров).

Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).