Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" на решение о делистинге, говорится в сообщении компании.

При этом приостановка торгов, вступившая в силу 28 февраля 2022 года, сохранится.

Положительное решение, в частности, обусловлено тем, что "Яндекс" к концу года должен успешно реализовать реструктуризацию, которая предусматривает разделение бизнесов на российский и международный.

Накануне Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге. Компания в течение двух недель планирует оспорить это решение во второй раз.

15 марта Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта 2023 года акций ряда компаний, включая интернет-компанию. Также уведомления получили Headhunter, Qiwi и Ozon. Параллельно Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о начале процедуры делистинга бумаг Cian Plc.

21 марта "Яндекс" подал апелляцию на решение о делистинге, слушание комиссии по этому вопросу состоялось 27 апреля.

В конце ноября прошлого года "Яндекс" анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре, в рамках которых российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

Ей также перейдут международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудсорсинговой платформы, они будут выделены в самостоятельные компании. В России эти направления также продолжат работу, но уже в рамках управления российской компанией.

В мае этого года "Яндекс" впервые официально сообщил о получении заявок на покупку долей в компании от потенциальных инвесторов, подчеркнув, что экономическая контрольная доля будет сохранена за менеджерами. Тем не менее, решение о составе инвесторов еще не принято.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров).

Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).