Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса

Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" на решение о делистинге, говорится в сообщении компании.

При этом приостановка торгов, вступившая в силу 28 февраля 2022 года, сохранится.

Положительное решение, в частности, обусловлено тем, что "Яндекс" к концу года должен успешно реализовать реструктуризацию, которая предусматривает разделение бизнесов на российский и международный.

Накануне Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге. Компания в течение двух недель планирует оспорить это решение во второй раз.

15 марта Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта 2023 года акций ряда компаний, включая интернет-компанию. Также уведомления получили Headhunter, Qiwi и Ozon. Параллельно Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о начале процедуры делистинга бумаг Cian Plc.

21 марта "Яндекс" подал апелляцию на решение о делистинге, слушание комиссии по этому вопросу состоялось 27 апреля.

В конце ноября прошлого года "Яндекс" анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре, в рамках которых российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

Ей также перейдут международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудсорсинговой платформы, они будут выделены в самостоятельные компании. В России эти направления также продолжат работу, но уже в рамках управления российской компанией.

В мае этого года "Яндекс" впервые официально сообщил о получении заявок на покупку долей в компании от потенциальных инвесторов, подчеркнув, что экономическая контрольная доля будет сохранена за менеджерами. Тем не менее, решение о составе инвесторов еще не принято.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров).

Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).

Nasdaq Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВаз" представил новую модель Lada Vesta Aura

СД "Самолета" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

Правительство Казахстана заявило, что не ограничивало банковские операции в рублях

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге

Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

"ФосАгро" оценила windfall tax в менее чем 7 млрд рублей и готова его заплатить

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });