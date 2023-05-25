"Яндекс" предложит инвесторам на выбор участие в российском или международном бизнесах

Bloomberg сообщил, что инвесторам предложат выбирать участие в российском или

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Инвесторам группы "Яндекс" предложат на выбор несколько вариантов в рамках разделения бизнеса на российский и международный, включая обмен своих акций в Yandex N.V. на участие в российском бизнесе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Также они смогут обменять свою долю на участие в международных стартапах, которые планируется выделить из "Яндекса", или же получить деньги.

Все предложения должны быть одобрены акционерами "Яндекса".

По данным источника агентства, 24 мая прошло заседание совета директоров группы "Яндекс", на котором обсуждалась покупка контроля российского бизнеса консорциумом инвесторов. Решение, однако, так и не было принято.

В конце ноября 2022 года "Яндекс" анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре, в рамках которых российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса. Ей также перейдут международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудсорсинговой платформы. Когда именно может произойти реструктуризация, пока не ясно, однако сделка потребует согласования у акционеров. Вопрос о том, кто может приобрести российский бизнес компании, с момента заявления о предстоящих изменениях в "Яндексе" не комментировали.

Ранее в мае Bloomberg сообщал, что предложения на приобретение контроля поступили от основателя "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова и главы "Норникеля" Владимира Потанина, заявка которого включает и потенциальных соинвесторов, в том числе Романа Абрамовича и банк ВТБ (последние уже являются миноритариями "Яндекса" - ИФ). Также к консорциуму могут присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, сообщало агентство.

ВТБ уже официально заявил об интересе покупки доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято, говорили в пресс-службе банка.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров).

Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).