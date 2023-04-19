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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Совет директоров "Северстали" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Северстали" на заседании 19 апреля рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

Годовое собрание пройдет в заочной форме 9 июня, закрытие реестра на участие – 15 мая.

"Северсталь" не выплачивает дивиденды с III квартала 2021 года. В конце прошлого года начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами "Северстали" Владимир Залужский говорил, что компания пока не определилась со сроком восстановления дивидендных выплат. В феврале начальник IR отдела Никита Климантов отмечал, что "Северсталь" надеется вернуться к вопросу о дивидендных выплатах, если экономика будет соответствовать заложенным ожиданиям менеджмента на этот год.

"Северсталь" летом прошлого года была включена в SDN List вместе с основным владельцем Алексеем Мордашовым и членами его семьи, сам Мордашов включен также в европейский санкционный список.

Северсталь
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