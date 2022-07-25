"Северсталь" поставит "Газпрому" 84 тыс. тонн труб большого диаметра

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ижорский трубный завод "Северстали" поставит ПАО "Газпром" 84 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) с наружным антикоррозионным покрытием. Об этом говорится в сообщении металлургической компании. Сроки поставок не раскрываются.

Согласно операционной отчетности "Северстали", опубликованной на прошлой неделе, за первое полугодии компания продала 215 тыс. тонн ТБД, что на 59% выше аналогичного периода 2021 года. Во втором квартале было отгружено 133 тыс. тонн ТБД (+65% к I кварталу).

Производственные мощности ИТЗ составляют около 400 тыс. тонн.