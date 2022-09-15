"Северсталь" продала стивидорную компанию "Нева-Металл"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" продало стивидорную компанию "Нева-Металл" частному инвестору, говорится в сообщении металлургического гиганта.

"Существующие контрактные обязательства между компаниями будут продолжать исполняться в установленном режиме. Генеральным директором "Нева-Металл" назначен Никита Жачко, ранее работавший директором по производству", - сообщается в пресс-релизе.

"Нева-Металл" специализируется на перевалке контейнерных грузов, поступающих морским, речным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Компания находится на территории морского "Большого порта Санкт-Петербург". Среднегодовой объем грузопереработки – 3 млн тонн, говорится на сайте "Нева-Металла". По итогам прошлого года выручка составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль – 1,07 млрд рублей.