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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Поправки о слиянии блокчейн-платформ по ЦФА и финансовых маркетплейсов прошли II чтение

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому оператор финансовой платформы, так называемый супермаркет финансовых продуктов (marketplace), сможет совмещать свою работу с деятельностью блокчейн-платформы, которая выпускает или обменивает цифровые финансовые активы (ЦФА).

Группа депутатов и сенаторов внесла законопроект № 221502-8 в парламент в октябре 2022 года.

Закон о создании в России финансового супермаркета ("О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы") был принят летом 2020 года. Через marketplace граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами.

При этом, согласно действующему законодательству, оператор финансовой платформы не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной (краудфандинговой) платформы.

Принятый во втором чтении законопроект вносит еще одно исключение - из-под запрета на совмещение деятельности выводят операторов информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, операторов обмена ЦФА. В итоге финансовые платформы смогут выпускать и обменивать ЦФА.

Еще одна новелла законопроекта касается совершения на финансовых платформах сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам. Сейчас покупателями ценных бумаг в рамках финансовых платформ могут выступать только потребители финансовых услуг-физлица. Для снятия данного барьера законопроект предлагает включить эмитентов облигаций и лиц, действующих по их поручению, в число тех, кто может покупать облигации через платформы. В рамках первого чтения предполагалось что барьер снимут для эмитентов всех ценных бумаг.

Третья новелла законопроекта позволяет неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования покупать государственные ценные бумаги субъекта Федерации.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

ЦФА Госдума
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