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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Глава "КАМАЗа" сообщил, что утильсбор на грузовики могут повысить на 30%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает индексацию утилизационного сбора на автомобили для грузовой техники в размере порядка 30%. ПАО "КАМАЗ" на этом фоне готово до конца года не повышать цены на свою продукцию, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин в кулуарах ПМЭФ-2023.

Когогин в очередной раз отметил, что при текущих условиях утильсбор перестал быть сдерживающим фактором защиты рынка. На этом фоне правительство обсуждает его индексацию.

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"Мы бы хотели, чтобы повышение произошло в этом году. Считаю, что до конца года это возможно. В правительстве все согласовали - я так понимаю, сейчас заключительная стадия. Правительство должно собрать какое-то совещание, где обменяется мнениями на этот счет", -сказал Когогин журналистам.

По его словам, для грузовиков обсуждается индексация сбора на 30%. "И это тоже не является сдерживающим фактором. Если защищать рынок, то надо вообще на 100% повышать. Но я думаю, что никто не рискнет это делать", - отметил глава "КАМАЗа".

Автопроизводитель в случае повышения сбора со своей стороны заявляет о намерении не поднимать цены на свои грузовики до конца года. "У нас было предложение по ряду моделей поднять цены с 1 июня. Я не пошел на этот шаг и сказал продавцам, что в условиях, когда мы ведем речь о повышении утильсбора, перекладывать дополнительную нагрузку на наших потребителей мы не должны", - сказал Когогин журналистам.

Утильсбор взимается в РФ как разовый платеж на каждую единицу выпущенной и ввезенной автотехники. Размер сбора рассчитывается через произведение базовой ставки (от 20 тыс. до 172,5 тыс. руб. в зависимости от вида техники) на повышающий коэффициент и зависит от объема двигателя, массы и возраста транспортного средства. Автоконцерны с локальным производством в РФ получают промсубсидии, компенсирующие уплату сбора.

Повышающие коэффициенты сбора на ряд категорий спецтехники были увеличены с начала этого года. Индексация примерно на треть затронула, в частности, грузовики и самосвалы массой 20-50 тонн. На тягачи сбор в этом году пока не повышался.

КАМАЗ Сергей Когогин
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