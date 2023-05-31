"АвтоВАЗ" предложил повысить утильсбор для бюджетных легковых машин почти на 70%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" предлагает повысить утилизационный сбор для автомобилей бюджетной категории почти на 70%, со 178 тысяч до 300 тысяч рублей из расчета на одну машину. Об этом сообщил гендиректор компании Максим Соколов журналистам в кулуарах заседания итоговой коллегии Минпромторга РФ.

"Для разных автомобилей по-разному, но если говорить про категории автомобилей, в которых производит "АвтоВАЗ", то до 300 тысяч рублей со 178 тысяч", - сказал он, отвечая на вопрос об уровне предлагаемой индексации.

Утильсбор взимается в РФ как разовый платеж на каждую единицу выпущенной и ввезенной автотехники. Размер сбора рассчитывается через произведение базовой ставки (от 20 тыс. до 172,5 тыс. руб. в зависимости от вида техники) на повышающий коэффициент и зависит от объема двигателя, массы и возраста транспортного средства. Автоконцерны с локальным производством в РФ получают промсубсидии, компенсирующие уплату сбора.

Повышающие коэффициенты сбора на ряд категорий спецтехники были повышены с начала этого года. Однако легковых автомобилей повышение не коснулось. Минпромторг не возвращался к этому вопросу с начала 2021 года, когда планировал повышение базовой ставки сбора для легковых автомобилей на 25% – с 20 до 25 тысяч рублей. Однако повышения тогда так и не состоялось.

Стратегия развития автопрома РФ, опубликованная в конце декабря, содержала планы повышения утильсбора на автомобили в начале 2023 года.