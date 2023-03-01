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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Автоконцернам разрешили оплатить утильсбор в конце 2023 года

Автоконцернам разрешили оплатить утильсбор в конце 2023 года
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские автопроизводители, заключившие специнвестконтракты (СПИК), в 2023 году вновь получили возможность переноса уплаты утильсбора на конец года, как это было сделано и в 2022 году.

Как сообщала пресс-служба правительства РФ, соответствующая мера утверждена постановлением от 27 февраля (№313) за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Заключившие СПИК концерны смогут получить отсрочку уплаты утильсбора за IV квартал 2022 года и за I-III кварталы 2023 года. Конечный срок уплаты перенесен на 15 декабря.

"Отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий", - отмечается в пресс-релизе кабмина.

Аналогичные решения были приняты правительством в мае 2022 года. Они касались переноса уплаты утилизационного сбора за I-III кварталы на декабрь. Меры были разработаны для поддержки экономики в условиях внешних ограничений.

Минпромторг Михаил Мишустин
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