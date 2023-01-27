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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Российские банки возобновят раскрытие отчетности по РСБУ в апреле

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские банки возобновят раскрытие отчетности по РСБУ в апреле и тогда опубликуют отчетность за 2022 год и первый квартал 2023 года, заявил на пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"С этого года у нас обязательное раскрытие по РСБУ. Первое раскрытие, соответственно, будет за первый квартал, ну, и там же будет раскрытие за 2022 год, которое также обязательно для банков. Получается, апрель, наверное, где-то. По МСФО у банков будет право на раскрытие", - рассказал он.

Он уточнил, что банки будут раскрывать формы отчетности с определенными изъятиями, "там, где потенциальные санкционные риски несут отдельные элементы".

"Но основные формы точно будут: баланс будет, отчет о прибылях и убытках и все что нужно, чтобы принять решение относительно в целом финансовой устойчивости кредитной организации", - заявил он.

Банк России Александр Данилов
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