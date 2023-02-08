Минфин высказался за возобновление раскрытия с публикацией не обнародованных ранее отчетов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минфин России надеется на возобновление публикации компаниями финансовой отчетности во втором полугодии 2023 года, хочет увидеть не раскрытые за прошлые периоды отчеты. Об этом сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Пока у нас до июля стоит возможность не раскрывать, мы надеемся, что после этого мы сможем прийти к тому, что правительство примет решение снова раскрывать", - сказал Чебесков, отметив, что в первую очередь это касается возобновления публикации финансовой отчетности.

Глава департамента не исключил, что раскрытие отчетности может возобновиться во втором полугодии 2023 года. "Мы надеемся. У нас такая позиция. Мы бы хотели. Инвесторам очень сложно, когда у них нет информации", - подчеркнул он.

Минфин также хочет, чтобы компании опубликовали отчетность за те периоды, за которые они ее не раскрывали. "Мы бы хотели, чтобы компании опубликовали отчетность за те периоды, за которые эта отчетность не была опубликована, то есть 2021 и 2022 годы. Мы бы хотели, чтобы все-таки отчетность была опубликована, чтобы не было этой "серой" зоны", - заявил Чебесков.

Компании в 2022 году на фоне военной операции в Украине и последовавших антироссийских санкций получили право не обнародовать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию. Разрешение касается промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе консолидированной, аудиторских заключений и другой "чувствительной" информации. Такие правила пока установлены на срок до 1 июля 2023 года.