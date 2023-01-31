Число компаний РФ, раскрывающих информацию для инвесторов, упало в 2022 г. на треть

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Число российских компаний, раскрывающих регулярные отчеты и существенные факты, сократилось в прошлом году в результате регуляторных послаблений на рекордные 33% - до 1223, свидетельствует статистика Центра раскрытия корпоративной информации e-disclosure.ru.

Эмитенты выпустили на лентах агентств 106 тыс. оперативных сообщений, на 19% меньше, чем годом ранее. Количество опубликованных компаниями на сайте Центра раскрытия документов (отчетов, проспектов) упало на 21%. До рекордно низкого уровня - всего до 168 - упало число новых эмитентов, прошедших за год регистрацию в системе аккредитованных Банком России информационных агентств.

Согласно постановлению правительства РФ, эмитенты получили в марте 2022 г. право не раскрывать отчеты и существенные факты, которые могут подвергать их санкционным рискам. В результате, например, более чем в 2 раза снизилось число сообщений о смене акционеров и контролирующих лиц, в 7,5 раз - о приобретении/отчуждении долей в других организациях. Компании, чтобы снизить санкционные риски, удалили из публичного доступа более 3500 сообщений и почти 26 тыс. отчетов и проспектов. Почти 1700 сообщений были выпущены с изъятиями (например, эмитент сообщает о факте совершения сделки, но все сведения о ней не раскрываются со ссылкой на постановление правительства).

На 15% снизилось число сообщений, опубликованных через "единое окно раскрытия", которое позволяет компаниям из одного интерфейса оперативно публиковать и существенные факты, и корпоративные действия, снижая тем самым трудозатраты на выполнение регулятивных требований.

"В целом тенденция к снижению числа эмитентов и объемов раскрываемой информации продолжается уже 10 лет, но до 2022 г. речь шла об отказе от публичности "эмитентов поневоле", которые не представляли особого интереса для инвесторов, а также об оптимизации регулятором избыточных требований к раскрытию информации. В прошлом году впервые существенно снизилась прозрачность крупнейших, самых привлекательных для инвесторов публичных компаний, что негативно отразилось на справедливой стоимости и отдельных акций, и фондового рынка России в целом", - сказал руководитель Службы раскрытия информации Группы "Интерфакс" Дмитрий Оленьков.

Официальные лица уже не раз заявляли, что для полноценного развития внутреннего финансового рынка необходимо возвращение к полноценному раскрытию информации - за редкими, осознанными "контрсанкционными" исключениями.

"Большое количество информации об эмитентах в связи с санкциями пришлось убрать из публичной плоскости. Но теперь мы, конечно, понимаем, что без раскрытия информации, без полноты, по крайней мере, цифр, отчетности, машина (привлечения средств на рынок - ИФ) не сможет функционировать. Поэтому считаем, что нужно возвращаться к раскрытию информации, считаем, что мы просто больше себе повредим, принесем вреда, если будем информацию от своих инвесторов закрывать. Мы к этому пришли, может быть со временем, но мы это осознали, переосмыслили", - сказал во вторник на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов" директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Да, какую-то (токсичную - ИФ) информацию можно закрывать, но отчетность, мое глубокое убеждение, не должна привести к какому-то серьезному увеличению рисков по сравнению с тем, что у нас сейчас уже есть. Это, наверное, одна из главных вещей, которая точно нужна инвесторам", - заявил он.

Все последние годы Банк России сокращал перечень обязательных сущфактов за счет малоинформативных сообщений (например, о раскрытии в интернете годового отчета или списков аффилированных лиц), но при этом рекомендовал эмитентам раскрывать новости, которые не входят в стандартный список. Таких "нестандартных" сообщений за 2022 год было выпущено, однако, всего 154. Это, в частности, сведения об операционных результатах, введении в эксплуатацию новых производственных мощностей, отраслевых показателях и т.д.

В США, Великобритании и ЕС обязательных списков фактов, которые должны публиковать компании, либо не существует, либо такой список минимален: эмитенты должны преимущественно руководствоваться при раскрытии принципом существенности, то есть публиковать по собственному суждению все без исключения важные новости, которые могут повлиять на принятие решений инвесторами.

Эмитенты, следуя рекомендациям ЦБ, опубликовали на сайте e-disclosure.ru в прошлом году 350 отчетов об устойчивом развитии. Однако компании стали реже размещать на своих страницах дополнительные материалы - например, презентации для инвесторов.

"Эмитенты, как показал 2022 г., не отказываются от ESG-отчетности, хотя она и не является пока обязательной", - говорит Оленьков.

Согласно статистике по итогам 2022 г., 85% всех оперативных сообщений было направлено компаниями в "Интерфакс", остальные - в четыре других аккредитованных ЦБ агентства.

Вся оперативная информация затем дублируется между аккредитованными агентствами, что обеспечивает функционирование в России пяти полностью идентичных и взаимозаменяемых центров раскрытия информации. Сайты агентств позволяют получать не только новости, но и другую важную для инвесторов информацию: регистрационные данные компаний, годовые и полугодовые отчеты эмитентов, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, консолидированную финансовую отчетность, эмиссионные документы, устав, списки аффилированных лиц. Информационные агентства используются для раскрытия информации на всех основных международных фондовых рынках.