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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

СТМ ищет в Москве участок под строительство завода по выпуску поездов для ВСМ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) рассматривает несколько участков в Москве для строительства завода по производству высокоскоростных поездов, рассчитывает начать его строительство в 2024 году, сообщил журналистам замгендиректора группы "Синара" Антон Зубихин.

"На данный момент нам было предложено со стороны правительства Москвы несколько вариантов размещения самого завода (по производству поездов для ВСМ), сейчас комиссионно анализируется решение, где правильно разместить завод", - сказал он в кулуарах международного железнодорожного салона техники и технологий "PRO//Движение.Экспо".

Он отметил, что по проекту планируется использовать меры государственной поддержки, в частности, привлечение средств со стороны Минпромторга в виде кластерных инвестиционных платформ (КИП).

По его словам, проектировать завод начнут в 2023 году, а в 2024 году начнется строительство.

Инвестиции в проект составят "десятки миллиардов рублей", сказал Зубихин, отметив, что говорить об оценках преждевременно, потому что "Синара" находится на стадии обсуждения контракта с РЖД на серийную поставку поездов. "Мы приступили к выбору участка на территории Москвы и по результатам проектирования будет понятен объем инвестирования", - пояснил он.

Прототип первого высокоскоростного электропоезда планируется выпустить и направить на испытания в 2027 году.

"В соответствии с параметрами проекта с целью запуска с 2028 года по 2032 год должны быть поставлены 50 восьмивагонных электропоездов. Но объем этой партии может быть до 75 поездов", - сказал он, подчеркнув, что потребность в 50 поездов учитывает только проект ВСМ Москва-Петербург, после которого последуют другие маршруты ВСМ.

ВСМ Минпромторг РЖД СТМ Москва Антон Зубихин
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