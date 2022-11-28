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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Стоимость строительства ВСМ Москва-Петербург уточнят в 2023 году

Стоимость строительства ВСМ Москва-Петербург уточнят в 2023 году
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ в следующем году планирует актуализировать стоимость строительства новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил журналистам в Москве замглавы Минтранса Валентин Иванов.

"Сейчас (проект - ИФ) в следующей стадии - завершается разработка проектной документации. В следующем году будет выполнена проектная документация, зайдем в государственную экспертизу. Это позволит уточнить стоимость реализации проекта, после этого уже непосредственно инвесторы смогут оценить стоимость окупаемости средств, необходимость привлечения собственных средств и дополнительных внебюджетных источников, в том числе банков", - сказал он, отвечая на вопрос на каком этапе находится проект ВСМ.

"Мы рассчитываем, что в следующем году, после того, как будет уточнено проектное решение, стоимость проекта, более активно пойдет работа по технико-экономическому обоснованию проекта", - отметил замминистра.

Говоря о строительстве ж/д выходов на участки ВСМ, Иванов отметил, что выходы из Москвы и Санкт-Петербурга надо будет синхронизировать со строительством центральной части. При этом выходы на участки из Москвы – это Москва-Алабушево (Зеленоград - ИФ) – наиболее капиталоёмкие мероприятия, в настоящее время там идут подготовительные работы. Он пояснил, что участок Москва-Алабушево нужен не только для высокоскоростного движения, а в том числе для увеличения интенсивности движения по Московским центральным диаметрам – МЦД-3.

Отвечая на вопрос относительно планов создания сети ВСМ в центральной части России, Иванов, отметил, что в первую очередь это Москва - Санкт-Петербург, следующие участки развития – это Москва - Владимир - Казань. "Дальше у нас есть проекты по ускорению и созданию ускоренного движения в направлении Москва - Краснодар - Адлер", - рассказал он.

Минтранс ВСМ
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