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"ВЭБ.РФ" и ВТБ профинансируют освоение месторождения "Русской платины"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "ВЭБ.РФ", ВТБ и ООО "Черногорская ГРК" (входит в "Русскую платину" Мусы Бажаева) подписали договор синдицированного кредитования для строительства первой очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского платинового месторождения (Красноярский край).

Общий бюджет проекта составляет около 240 млрд рублей, сумма финансирования со стороны ВЭБ.РФ и ВТБ составит до 180 млрд рублей, говорится в сообщении сторон.

Ввод ГОКа в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Сделка организована с использованием механизма Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает "ВЭБ.РФ". Первые средства в рамках кредита будут предоставлены уже в феврале 2022 года.

На всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки Банка России, также в рамках сделки "ВЭБ.РФ" предоставит транш, который может быть направлен на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта и частично на покрытие возможного увеличения бюджета проекта в ходе его реализации.

После повышения ключевой ставки до 8,5% на получение госсубсидии в 2022 году претендуют уже все финансируемые "фабричные" проекты, в том числе проект "Русской платины", отметил заместитель председателя "ВЭБ.РФ" - член правления Юрий Корсун.

"Мы видим крайнюю востребованность инструмента в поддержке реализации инвестиционных проектов - ряд инициаторов обратились в ВЭБ.РФ повторно с просьбой реализовать новые проекты с использованием Фабрики проектного финансирования", - добавил он.

"Реализация проекта разработки Черногорского месторождения в Красноярском крае является первым шагом создания второго по величине производителя палладия и платины в России. Следующим шагом станет реализация второго этапа проекта, который предполагает обустройство месторождения и строительство обогатительного комплекса на месторождении Норильск -1", - заявил гендиректор "Русской платины" Евгений Воробейчик.

Лицензию на Черногорское месторождение "Русская платина" получила в 2011 году. Финансирование проекта уже было предметом нескольких соглашений с Газпромбанком, ВЭБом и ВТБ, но средства по разным причинам не выделялись, и разработка проекта пока не начата.

"Русская платина" планировала внести Черногорское и другие свою лицензии на Таймыре (южную часть месторождения "Норильск-1") в СП с "Норникелем" "Арктик Палладий". Объем инвестиций в проект оценивался в $15 млрд, годовое производство - 120 тонн платиноидов. Запуск производства был запланирован на 2024 год. Первым планировалось вводить именно Черногорское, позднее строить рудник на Масловском месторождении "Норникеля" и затем на "Норильске-1", увеличив добычу руды до 21 млн тонн в 30-е годы. Но в марте 2020 года стороны отказались от создания паритетного СП из-за позиции "Русала", второго по величине акционера "Норникеля" после "Интерроса" Владимира Потанина. "Русал" счел вклад "Норникеля" в СП непропорциональным его доле.

Позже "Норникель" и "Русская платина" подписали соглашение об операционном партнерстве. В частности, "Норникель" обязался предоставить "Русской платине" на рыночных условиях доступ к инфраструктуре компании в Норильском промрайоне. Стороны также договорились, что "Норникель" возьмет на себя реализацию продукции, произведенной на Черногорском месторождении.

Принятые к отработке запасы Черногорского месторождения составляют 131 млн тонн руды с содержанием палладия, платины, родия и золота. Проектная производственная мощность первой очереди Черногорского ГОКа - 7 млн т руды в год, его конечная продукция - медный и никелевый концентрат с высоким содержанием палладия и платины.

ВЭБ.РФ ВТБ Русская платина Черногорское месторождение Красноярский край Муса Бажаев Юрий Корсун Евгений Воробейчик

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