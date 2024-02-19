Красноярские разрезы "СУЭК" достигли рекордной за 7 лет суточной добычи угля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Красноярские предприятия АО "Сибирская угольная энергетическая компания" ("СУЭК") 18 февраля достигли максимального с декабря 2017 года суточного объема добычи угля - 176 тысяч тонн, сообщила компания.

Максимальный прирост обеспечил Березовский разрез, отгрузив за сутки на 67% больше плана. Бородинский и Назаровский разрезы сработали в пределах плановых показателей.

В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания".

Управлением тремя угольными разрезами "СУЭК" в Красноярском крае занимается АО "СУЭК-Красноярск".