Глава ФАС связал рост цен на сахар с сезонным фактором

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на сахар, который наблюдается в РФ в последние недели, может быть связан с сезонным фактором, не исключает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

"Возможно, какой-то сезонный фактор, но мы никаких жалоб на сахар не получали", - заявил глава службы журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

При этом он отметил, что ситуация на рынке сахара сейчас стабильная, "цены сейчас ниже, чем были в прошлом году, заметно".

По данным Росстата, цены на сахар-песок в РФ на неделе с 6 по 13 июня повысились на 1,1%. Причем в 73 субъектах сахар подорожал на 0,1-4,0%. В четырех – цены не изменились. В восьми субъектах сахар-песок подешевел на 0,1-2,3%. Неделей ранее рост составлял 1,4%.

С начала года цены на сахар повысились на 10%.