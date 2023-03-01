Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на рынке сахара РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ценовая ситуация на рынке сахара РФ в настоящее время стабильна, сообщает Минсельхоз.

Формированию такой ситуации способствуют увеличение производства, а также накопленные товарные запасы, поясняет ведомство. Так, на 1 марта цены производителей по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличились на 7,5%, что ниже уровня инфляции.

По данным Союзроссахара, на которые ссылается Минсельхоз, в текущем сезоне объем переработки сахарной свеклы увеличился на 16% и составил 43,2 млн тонн. Из него уже произведено 5,9 млн тонн сахара. Дополнительно из свекловичной мелассы, сиропа и тростникового сахара-сырца может быть выработано еще около 200 тыс. тонн сахара.

Общий объем производства сахара в России в текущем сезоне ожидается на 5% больше, чем в прошлом, и оценивается в 6,1 млн тонн. Этого будет достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также стран ЕАЭС, подчеркивается в сообщении.

Как сообщил в среду Росстат, потребительские цены на сахар-песок с 21 по 27 февраля повысились на 0,13% против 0,05% неделей ранее. До этого цены снижались.