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Минсельхоз спрогнозировал снижение сбора масличных и сахарной свеклы в 2023 году

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Урожай масличных культур в РФ в этом году ожидается в 26 млн тонн, сахарной свеклы – в более 41 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на годовой коллегии в пятницу.

В прошлом году РФ, по данным Росстата, собрала 29,1 млн тонн масличных, 48,9 млн тонн сахарной свеклы.

Министр подтвердил сделанную ранее оценку сбора зерна в этом году в объеме 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.

По его словам, яровой сев завершится в начале июля. В конце июня начнется уборка озимых культур. "В целом все ровно, необходимые ресурсы у аграриев есть. Обеспеченность семенами к началу весеннего сева превышала 100%. По минеральным удобрениям по решению правительства до ноября включительно будут продлены меры для сохранения стабильности. Это план закупки, фиксация цен и количественные ограничения на вывоз", - сказал он.

Говоря об обеспечении аграриев сельхозтехникой, министр сообщил, что Минсельхоз вместе с Минпромторгом утвердили план приобретения российских и белорусских тракторов до конца года. К тому же предусматривается снижение цен до 20% от текущего уровня на наиболее востребованные модели российского производства за счет увеличения финансирования программы по постановлению 1432 Минпромторга", - сказал Патрушев.

"Но для всех нас очевидно, что произвести продукции нужно не просто, как говорится, "много": поддержание рентабельности требует серьезного баланса. И это во многом задача системы государственной поддержки", - подчеркнул он, сообщив, что "на данный момент на госпрограмму АПК выделено 372,7 млрд". "Средства, предусмотренные аграриям, доведены более чем на половину - 56,3%. Этот уровень выше, чем в предыдущие годы благодаря авансированию затрат. Сохранены все основные механизмы поддержки", - подчеркнул Патрушев.

Глава Минсельхоза напомнил, что в 2022 году объем поддержки отрасли превысил 511 млрд рублей, на госпрограмму АПК было направлено почти 425 млрд рублей. В результате рост сельхозпроизводства составит 10,2%, в целом по АПК - 4,9%, пищевой промышленности - 0,4%.

Минсельхоз
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