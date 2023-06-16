Президент РФ поручил кабмину разработать отечественный аналог рейтинга Doing Business

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ совместно с деловыми ассоциациями должно разработать отечественную оценку делового климата в РФ наподобие бывшего рейтинга Всемирного банка Doing Business, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

"Раньше для оценки условия ведения бизнеса в той или иной сфере мы использовали рейтинги Всемирного банка (Doing Business - ИФ), и, кстати, достигли в этом неплохих результатов", - напомнил он.

"Здравое зерно, хороший посыл, стимулирующий конкуренцию, в таком рейтинге, конечно, есть. Не нужно от этой идеи отказываться, очень важно иметь объективные критерии, чтобы, что называется, со стороны оценивать свою работу и достигнутый прогресс. Поэтому прошу правительство вместе с деловым сообществом или деловыми объединениями, Агентством стратегических инициатив разработать отечественную модель целевых условий для ведения бизнеса на национальном уровне, обязательно с учетом лучшего мирового опыта, чтобы шаг за шагом воплощать эту модель на практике в стране в целом и в каждом отдельном регионе в частности", - дал поручение президент.

Рейтинг Doing Business

Как сообщалось, Всемирный банк в 2021 году заявил о прекращении выпуска рейтинга Doing Business, лишив тем самым российское правительство шанса выполнить поручение Путина - войти к 2024 году в топ-20.

Как пояснял ВБ в 2021 году, решение о судьбе Doing Business принял менеджмент группы, изучив случаи искажения данных за предыдущие годы.

Последний рейтинг ВБ вышел в 2019 году, затем была годичная пауза: менеджмент знакомился с итогами аудита, выявившего целый ряд нарушений при подготовке Doing Business.

Начиная с 2012 года, когда Россия занимала в рейтинге лишь 120-е место, прогресс в Doing Business стал в то время KPI для российских чиновников: "майские указы" Путина предписывали за шесть лет подняться в топ-20. В итоге Россия добилась впечатляющего рывка вверх, но задача все же не была выполнена до конца: в 2018 году РФ заняла 31-е место. Весной 2019 года задача добраться до топ-20 была подтверждена вновь, на этот раз в виде президентского поручения со сроком выполнения в 2024 году. В рейтинге, опубликованном в октябре 2019 года, последнем в истории Doing Business, РФ поднялась на три строчки и заняла 28-е место.