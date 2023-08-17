Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Правительству РФ поручено обеспечить формирование национальных рейтингов вузов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов вузов и профессиональных образовательных организаций. Это одно из поручений, сформулированных по итогам ПМЭФ, они опубликованы на сайте Кремла.

Национальные рейтинги должны предусматривать оценку эффективности деятельности образовательных организаций по показателям, отражающим уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их заработной платы.

Кроме того, правительству поручается принять меры по совершенствованию положений, регулирующих ученический договор, "предусмотрев для ученика выплату стипендии за счет средств работодателя и гарантии трудоустройства, для работодателя - возможность возвратности затраченных на обучение средств, а также механизм софинансирования расходов работодателей за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

Также кабинет министров при участии РСПП и региональных властей должен обеспечить формирование прогноза потребности отраслей экономики в специалистах по уровням образования на пятилетний период.

Этот прогноз должен учитывать необходимость технологического развития экономики и реализации инвестиционных проектов. Предполагается ежегодная актуализация прогноза с учетом изменения состояния рынка труда.

Правительство совместно со Сбербанком должно с участием средств федерального бюджета создать в регионах с высоким уровнем безработицы не менее десяти объектов образовательной инфраструктуры для подготовки специалистов по техническим направлениям, включая специалистов в сфере информационных технологий.

Владимир Путин ПМЭФ РСПП Правительство Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что проект ВСМ Москва-Петербург подошел к возможности реализации

Президент поручил ускорить перевод активов бизнеса в Россию из-за рубежа

До пяти выросло число жертв паводка в Приморье

До пяти выросло число жертв паводка в Приморье

Сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц был допрошен в Москве

Red Wings вернула в РФ пассажиров всех своих задержанных рейсов

Red Wings вернула в РФ пассажиров всех своих задержанных рейсов

Псковские сотрудники ФСБ пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины

"М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники

"М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники

В Минпромторге пообещали вдвое повысить боевую мощь бомбардировщиков Ту-95МС

Власти РФ подготовят предложения по продвижению российских видеоигр за рубежом

Власти РФ подготовят предложения по продвижению российских видеоигр за рубежом

ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по вкладам

ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по вкладам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });