Правительству РФ поручено обеспечить формирование национальных рейтингов вузов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов вузов и профессиональных образовательных организаций. Это одно из поручений, сформулированных по итогам ПМЭФ, они опубликованы на сайте Кремла.

Национальные рейтинги должны предусматривать оценку эффективности деятельности образовательных организаций по показателям, отражающим уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их заработной платы.

Кроме того, правительству поручается принять меры по совершенствованию положений, регулирующих ученический договор, "предусмотрев для ученика выплату стипендии за счет средств работодателя и гарантии трудоустройства, для работодателя - возможность возвратности затраченных на обучение средств, а также механизм софинансирования расходов работодателей за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

Также кабинет министров при участии РСПП и региональных властей должен обеспечить формирование прогноза потребности отраслей экономики в специалистах по уровням образования на пятилетний период.

Этот прогноз должен учитывать необходимость технологического развития экономики и реализации инвестиционных проектов. Предполагается ежегодная актуализация прогноза с учетом изменения состояния рынка труда.

Правительство совместно со Сбербанком должно с участием средств федерального бюджета создать в регионах с высоким уровнем безработицы не менее десяти объектов образовательной инфраструктуры для подготовки специалистов по техническим направлениям, включая специалистов в сфере информационных технологий.