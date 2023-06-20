Банки с базовой лицензией смогут открывать счета в иностранных банках на постоянной основе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который устанавливает на постоянной основе возможность для банков с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках.

Документ (№384586-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, не допускается открытие банком с базовой лицензией банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках, за исключением открытия счета для участия в иностранной платежной системе. С 25 июля 2022 года данная норма была приостановлена, банки получили возможность открывать счета, но до 31 декабря 2023 года.

"Санкционное давление на российский банковский сектор сохраняется, законопроектом предусмотрено полное исключение запрета банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы отмечают, что значительное количество банков с базовой лицензией расположены в приграничных регионах и обслуживают организации, специализирующиеся на экспортно-импортных операциях. "Возможность открытия корреспондентских счетов в иностранных банках позволила клиентам банков с базовой лицензией оперативно проводить расчеты с зарубежными контрагентами", - отмечается в материалах.

На Петербургском международном юридическом форуме в мае зампред ЦБ Алексей Гузнов сообщил, что около 20 банков воспользовались снятием ограничения.

В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор рассматривает возможность снять ограничение на постоянной основе, но предупредила, что при этом банкам нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям (в процентах от капитала), чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков.