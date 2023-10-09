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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Правительство одобрило отмену запрета банкам РФ с базовой лицензией открывать иносчета

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект о снятии запрета для банков с базовой лицензией на открытие корреспондентских счетов в иностранных банках. Документ № 384586-8 в июне внесла в парламент группа депутатов.

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"Право на открытие корреспондентских счетов в иностранных банках создаст новые возможности экспортно-импортных операций, а также позволит клиентам банков с базовой лицензией оперативно проводить расчеты с контрагентами", - говорится в проекте официального отзыва правительства, с которым ознакомился" Интерфакс".

Сейчас законодательство не разрешает банкам с базовой лицензией открывать банковские (корреспондентские) счета в иностранных банках, за исключением открытия счета для участия в иностранной платежной системе. С 25 июля 2022 года эта норма была приостановлена, банки получили возможность открывать счета, но до 31 декабря 2023 года.

На Петербургском международном юридическом форуме в мае зампред Банка России Алексей Гузнов сообщил, что около 20 банков воспользовались снятием ограничения.

В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор рассматривает возможность снять ограничение на постоянной основе, но предупредила, что при этом банкам нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям (в процентах от капитала), чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков.

Правительство Алексей Гузнов Эльвира Набиуллина Банк России
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