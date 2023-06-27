Российская Softline планирует направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Софтлайн" (холдинговая компания ГК Softline, поставщик ИТ-решений) утвердил дивидендную политику, говорится в сообщении компании.

Согласно документу, по итогам 2024 года совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции составит наибольшую величину: не менее 1 млрд рублей или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции по итогам 2025 года и каждого из последующих годов - не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.

При этом при разработке рекомендаций по дивидендам совет директоров может также использовать и другие показатели - в том числе, финансовые результаты компании, размер нераспределенной прибыли прошлых лет, капитальные затраты, доступность денежных средств из внешних источников и иные значимые факторы.

АО "Софтлайн" будет стремиться выплачивать дивиденды акционерам не реже одного раза в год.

"Утвержденная дивидендная политика, в первую очередь, направлена на поддержание интересов миноритарных инвесторов. Создавая для них привлекательные условия, мы тщательно следим за финансовым положением компании и гарантируем, что утвержденная политика обеспечит поддержание высокого уровня финансовой устойчивости АО "Софтлайн" и не создаст чрезмерной долговой нагрузки. Кроме того, наша дивидендная политика предполагает сохранение части свободных денежных средств на развитие бизнеса и реализацию инвестиционных проектов", - приводятся в сообщении слова CEO АО "Софтлайн" Владимира Лаврова.

АО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией АО "Софтлайн", принадлежащий ООО "Аталайя", стал независимым от международного периметра.

Международная часть работает за пределами России под новым брендом Noventiq. GDR холдинговой компании группы Noventiq Holdings PLC торгуются на Московской и Лондонской биржах. Однако в мае 2023 года Noventiq Holdings PLC объявил о намерении прекратить листинг на LSE, следствием которого станет делистинг ГДР с Московской биржи. В свою очередь, АО "Софтлайн" в феврале 2023 года объявило о планах по приобретению публичного статуса.

В случае, если эти планы будут реализованы, ГДР Noventiq Holdings PLC (международная часть бизнеса прежнего Softline Holding), обращающихся на МосБирже, планируется обменивать на акции АО "Софтлайн". Один из вариантов предусматривает конвертацию с коэффициентом 1:3. Об окончательных параметрах обмена может быть объявлено, предположительно, во второй половине текущего года.