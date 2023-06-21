Рубль завершил торги среды заметным повышением к доллару и евро

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро подешевели на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль вырос к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 83,98 руб./$1 в 19:00, что на 80,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 92 руб./EUR1, подешевев на 30,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 58 копеек - до 87,59 руб. Курс китайского юаня опустился на 11,7 копейки – до 11,65 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос в основных валютных парах по итогам среды, скорректировавшись вверх после падения в начале недели. Поддержку ему оказали позитивная динамика цен на нефть, спрос на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами июня, а также традиционные аукционы Минфина РФ по первичному размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

В среду ведомство провело аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске (273 и 262 млрд рублей соответственно), а также ОФЗ-ПД серии 26243. Данный выпуск был предложен инвесторам впервые, его объем составляет 750 млрд рублей по номиналу.

Всего в среду Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 75,28 млрд рублей по номиналу, что в 1,4 раза меньше, чем неделей ранее (106,63 млрд рублей по номиналу - рекордная сумма с середины февраля).

С начала второго квартала Минфин продал ОФЗ на общую сумму 776,86 млрд рублей по номиналу, что составляет 91,4% от квартального плана в размере 850 млрд рублей. При этом до конца квартала остался еще один аукционный день (28 июня).

Участники торгов оценивают также выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Пауэлл в среду выступил с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, а в четверг он выступит в банковском комитете Сената.

В тексте его речи, опубликованном на сайте Федрезерва, отмечается, что американскому ЦБ, вероятно, придется продолжить повышение базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США остается существенно выше целевого показателя.

"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - отмечается в заявлении.

Пауэлл отметил, что ФРС продолжит принимать решения "от заседания к заседанию", основываясь на совокупности поступающих данных, их последствиях для перспектив экономической активности и инфляции, а также оценке баланса рисков".

Комментарии аналитиков

"Рубль на старте сессии продолжал дешеветь, вновь переписав недельный минимум к доллару, приближавшемуся к 85 руб., а также двухмесячный - к евро, который немного не дошел до 92,8 руб. Однако вскоре рубль стал быстро укрепляться, выйдя в хороший плюс. В середине торгов российская валюта перешла к консолидации около достигнутых вершин, умеренно скорректировав восходящий импульс. Фактор налогового периода, вероятно, все же начал с запозданием оказывать влияние на валютные курсы. Правда, пик налоговых платежей приходится на 26 и 28 июня, поэтому уже в начале следующей недели рубль может лишиться поддержки со стороны дополнительной продажи иностранной валюты экспортерами, осуществляемой для фискальных обязательств", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта сегодня укрепляется по отношению к доллару США, однако остается вблизи многомесячных максимумов (пары доллар-рубль - ИФ). Рубль торгуется выше 84 руб./$1. Локально рубль стабилизировался на фоне подготовки экспортерами к налоговому периоду. Однако среднесрочный потенциал ослабления еще не исчерпан. Очередное умеренное ослабление рубля может продолжиться в середине следующей недели уже после завершения очередного налогового периода. Тем более, если американский регулятор даст намек на дальнейшее ужесточение монетарной политики, что вызовет укрепление американской валюты", - полагает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"Рубль укреплял свои позиции. Налоговый период все же берет свое. Экспортеры продают валюту по крайне выгодному курсу в рамках подготовки к выплатам в бюджет. Индекс доллара торговался без существенной волатильности. Слабость фунта, который накануне укрепился на ожиданиях дальнейшего повышения ставки Банка Англии, компенсируется укреплением иены. Впрочем, все эти движения укладываются в рамки обычной волатильности. В среду и четверг председатель ФРС выступает перед американскими законодателями. Ожидается, что глава американского регулятора озвучит позицию относительно дальнейшего повышения ставки", - говорит ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок растут вечером в среду, несмотря на заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла, указавшего на вероятность дальнейшего ужесточения политики регулятора.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $77,18 за баррель, что на 1,69% выше цены на закрытие прошлой сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 2,05% и составляет $72,64 за баррель.

Рынок поддерживают ожидания сокращения запасов топлива в США. Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные о резервах нефти, бензина и дистиллятов в США позднее в среду, а в четверг министерство энергетики обнародует официальные показатели.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает снижение американских запасов нефти на 433 тыс. баррелей.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 июня на 1,31 копейки, до 84,2467 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,31 копейки, до 92,0014 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 4,59 копейки по отношению ко вторнику и составил 84,2873 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, опустился, на 7,3 копейки и составил 84,2127 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 461,67 млн, из которых $402,584 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 059,085 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 1,51 копейки, до 91,9946 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 13,44 копейки, до 91,9751 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR628,6 млн, из которых EUR192,204 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR436,396 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 7,67% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне вторника - 7,5% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно предыдущего дня - 7,89%, 8,34% и 8,53% годовых соответственно.