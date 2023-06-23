Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,9%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent откатилась ниже $74 за баррель) из-за ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,9%, не удержав рубежи 1050 и 2800 пунктов соответственно, при этом лидируют в откате акции Polymetal.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2789,27 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1046,42 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар стоит 83,94 рубля (-0,11 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-3,1%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), ВТБ (-1,8%), ПАО "Полюс" (-1,8%), "Роснефти" (-1,7%), UC Rusal (-1,7%), АФК "Система" (-1,5%), расписки OZON (-1,4%), бумаги "Московской биржи" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "НЛМК" (-1,2%), "Магнита" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Северстали" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -1,3% "префы"), "Интер РАО" (-1%), расписки TCS Group (-1%), акции Сбербанка (-0,9% и -0,7% "префы"), "Газпрома" (-0,8%), "РусГидро" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в преддверии выходных на рынке вероятно преобладание продавцов. Каких-то очевидных катализаторов для роста индекса МосБиржи в краткосрочной перспективе пока нет, поэтому усилить свой напор могут продавцы. Однако любое улучшение внешнего фона может позитивно сказаться на российском рынке.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу негативный, высокие ставки центробанков продолжают пугать глобальный рынок. Впереди публикация предварительных индексов деловой активности по различным странам и высока вероятность, что статистика будет хуже ожиданий. Рубль укрепляется в утренние часы, что может стать дополнительным фактором давления на акции экспортеров, полагает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, "медвежье" давление на рынок акций в пятницу сохранится.

Внешний фон продолжает ухудшаться. Нефть в конце недели остается под давлением продаж, несмотря на достаточно хорошие данные по запасам нефти в США - статистика лишь на короткое время приостановила нисходящее движение цен. Сильная поддержка по нефти Brent расположена в районе $72 за баррель, полагает эксперт.

Основной причиной распродаж нефтяных контрактов, а также другого сырья выступают страхи дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС США и других центробанков. Даже турецкий ЦБ впервые за два года увеличил ставку, причем сразу с 8,5% до 15%. Впрочем, при инфляции в Турции в 40%, ставку можно смело поднимать еще вдвое, считает Антонов.

Кроме дешевеющей нефти на рынок акций будет давить и "фактор пятницы". Поддержка по индексу МосБиржи прорисовывается в районе 2780 пунктов, при ее пробитии рынок захочет скатиться еще на 50 пунктов ниже, полагает представитель "Алор брокер".

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне в рамках коррекции после недельного снижения выросли индексы акций S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+1%), слабо просел Dow Jones (-0,01%). Инвесторы оценивали статистику и заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, который вновь дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой ставки.

Пауэлл считает обоснованным повышение ставки в 2023 году еще несколько раз, однако решения Федрезерва будут зависеть от экономических данных. "Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов ФРС считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку", - сказал глава американского ЦБ в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в четверг.

Между тем в Азии в пятницу на фоне сокращения аппетита к риску в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировых центробанков преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, гонконгский Hang Seng после выходного четверга теряет 1,8%, биржи Китая 23 июня закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Банк Англии и норвежский ЦБ накануне подняли базовые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), Швейцарский национальный банк – на 25 б.п.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии в июне упал до 49,8 пункта с 50,6 пункта в мае, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего этот индикатор. Значение PMI ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Июньский PMI сферы услуг в Японии опустился до 54,2 пункта с 55,9 пункта, сводный индикатор - до 52,3 пункта с 54,3 пункта.

Данные министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, также опубликованные в пятницу, показали ослабление темпов роста потребительских цен в стране в мае до 3,2% в годовом выражении с 3,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение инфляции до 4,1%.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце замедлился до 3,2% с апрельских 3,4%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 14 месяцев подряд.

Розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,2%, указывает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в июне вырос по итогам пятого месяца подряд - до максимума с января 2022 года, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd. Значение показателя увеличилось до минус 24 пунктов по сравнению с минус 27 пунктами в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение до минус 26 пунктов.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают снижение и завершают неделю в "минусе" на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 в пятницу составила $73,6 за баррель (-0,7% и -3,9% накануне), августовская цена WTI - $68,93 за баррель (-0,9% и -4,2% в четверг).

Данные министерства энергетики США, опубликованные в четверг, показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 450 тыс.