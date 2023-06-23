НРД до конца года не будет брать комиссии за перевод ценных бумаг с зарубежным депозитарием в цепочке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) продлил до 31 декабря 2023 года маркетинговый период, в течение которого не взимается плата за перевод ценных бумаг российских эмитентов с переходом права собственности, если они учитываются иностранным депозитарием, говорится в сообщении НРД.

Для этого перевод бумаг по встречным поручениям депонента-отправителя и депонента-получателя должен осуществляться без расчетов по денежным средствам с обязательным указанием в поле "Дополнительная информация" поручения "Перевод РЦБ с переходом прав собственности, права на которые учитываются иностранным депозитарием".

НРД до конца года не будет взимать плату за перевод российских ценных бумаг и без перехода прав собственности, если они учитываются иностранным депозитарием. Перевод также должен проводиться без расчетов денежными средствами.

Кроме того, до 31 декабря продлевается маркетинговый период, в течение которого не взимается плата за прием и снятие с хранения иностранных ценных бумаг с использованием услуг иностранных депозитариев, кроме стран СНГ, на условиях FOP (Free of Payment) и DVP (Delivery Versus Payment).

При введении маркетингового периода с нулевыми платежами НРД не получает от обслуживания определенных операций экономической выгоды, и такие операции становятся допустимыми в рамках действующего санкционного режима, введенного против депозитария Евросоюзом 3 июня 2022 года. НРД начал отменять комиссии за операции, связанные с переводом ценных бумаг, летом прошлого года.