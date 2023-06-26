Минфин перечислил НРД 13,4 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2022 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 13,4 млрд руб. (эквивалент $159,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2028 году, сообщило министерство.

НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, говорится в сообщении.

Президентским указом от 22 июня прошлого года был утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. По новой схеме все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ осуществляются в рублях.

Владельцев евробондов Минфин изначально разделил на три группы - в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения.

Первая группа - инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты поступают в обычном режиме, дополнительных действий от них не требуется.

Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, чьи бумаги хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства доводятся НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия информации о количестве учитываемых бумаг.

Третья группа - инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях. Предназначенные им средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. При этом иностранный держатель евробондов имеет право конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что иностранные держатели суверенных евробондов РФ не торопятся забирать причитающиеся им выплаты. "Пока никто особо не приходит, боятся санкционного взаимодействия с Минфином", - говорил министр в апреле.