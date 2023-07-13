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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

ГК Softline приобрела 50,1% IT-компании "Борлас"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ГК Softline закрыла сделку по приобретению 50,1% доли в ГК "Борлас", говорится в сообщении Softline. Сумма сделки не раскрывается.

ГК "Борлас" предоставляет услуги по управленческому и IT-консалтингу, внедрению комплексных систем управления, бизнес-приложений и PLM-решений, построению IT-инфраструктуры, комплексных систем безопасности, а также облачных сервисов и технической поддержке внедренных решений.

Как говорится в сообщении, стратегическое партнёрство ГК Softline и ГК "Борлас" позволит обеим компаниям существенно расширить спектр решений на рынке, увеличить круг клиентов, с которыми взаимодействуют компании, сохранить и укрепить устойчивое финансовое положение компаний для реализации инвестиционных проектов любого масштаба.

ГК Softline - поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве.

ГК "Борлас" работает на IT-рынке более 30 лет. В группу "Борлас" входят: ООО "Группа Борлас", ООО "Борлас", ООО "Борлас Секьюрити Системз", ООО "Борлас АФС", ООО "Борлас ИТЦ", ООО "Центр цифровой трансформации" и ООО "Эдит Про".

Softline Борлас
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