ГТЛК повысит ставки лизинга 37 самолетов для российских авиакомпаний

Это потребуется для обслуживания долга перед держателями евробондов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" планирует изменить условия контрактов с российскими авиакомпаниями по лизингу 37 самолетов, сообщила журналистам представитель ГТЛК.

Пересмотр контрактов, по ее словам, вызван изменением права собственности с зарубежных дочерних обществ на АО "ГТЛК".

"Ставка (лизинга - ИФ) будет зафиксирована в рублях на ближайшие 12 лет и определена с учетом прогноза волатильности национальной валюты", - отметила представитель ГТЛК. Каких авиакомпаний это коснется, она не уточнила. "Известия" писали со ссылкой на источники, что речь идет о контрактах с "Аэрофлотом", "Россией", S7 и "Ямалом".

Повышение ставок требуется, в том числе, для обслуживания долга перед российскими держателями еврооблигаций, эмитированных дочерними зарубежными структурами ГТЛК, в объеме порядка $1,6 млрд, отметила представитель компании: бонды размещались "как раз для финансирования приобретения этих бортов". Также, по ее словам, это вызвано "необходимостью возмещения антикризисной поддержки АО "ГТЛК", выделенной в прошлом году после введения санкций в отношении группы из средств Фонда национального благосостояния".

Пересмотр условий лизинговых контрактов "не повлечет за собой чувствительного роста стоимость авиабилетов", добавила она.

"Кроме того, пересмотр условий контрактов происходит не в одностороннем порядке - мы находимся в тесном контакте с клиентами, которые сохраняют за собой право отказаться от перезаключения договоров", - сказала представитель ГТЛК.

В 2022 году ГТЛК получила максимальный за историю группы чистый убыток по МСФО в размере 54,7 млрд руб. Такой результат в компании объясняли санкциями со стороны США, Евросоюза и Великобритании. Из-за них была остановлена деятельность международной лизинговой платформы GTLK Global, на которую приходилось до трети от совокупной выручки группы и активы в размере порядка $4,6 млрд, сообщала компания.