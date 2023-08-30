ГТЛК в I полугодии получила 1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группа "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) в январе-июне 2023 года получила 1,062 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 26,352 млрд рублей чистого убытка годом ранее, говорится в консолидированной отчетности ГТЛК.
Процентные доходы от операций финансового лизинга сократились на 19,5%, до 13,573 млрд рублей, доходы от операционной аренды - на 19%, до 26,116 млрд рублей.
Процентные расходы также уменьшились - на 13%, составив 30,238 млрд рублей. Амортизация активов, переданных в операционную аренду, снизилась в 1,6 раза, до 7,401 млрд рублей.
Чистые инвестиции в лизинг выросли с 285,207 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 309,718 млрд рублей на 30 июня 2023 года, валовые инвестиции в лизинг - с 516,506 млрд до 558,279 млрд рублей.
Чистые инвестиции ГТЛК в лизинг (с учетом активов, сдаваемых в операционную аренду) по отраслям экономики (в млн рублей):
|отрасль
|30 июня 2023г
|Доля от общих инвестиций (%)
|31 декабря 2022г
|Доля от общих инвестиций (%)
|Железнодорожный транспорт
|312 607
|47,15%
|297 796
|46,2%
|Воздушный транспорт и аэропортовое обслуживание
|211 475
|31,9%
|207 478
|32,2%
|Водный транспорт и портовое обслуживание
|85 643
|12,9%
|96 263
|14,9%
|Грузовой и пассажирский автотранспорт
|34 213
|5,2%
|24 709
|3,8%
|Торговля
|9 395
|1,5%
|9 590
|1,5%
|Машиностроение
|4 334
|0,65%
|4 146
|0,6%
|Информационные технологии и телекоммуникации, связь
|1 935
|0,3%
|2 165
|0,3%
|Добывающая промышленность
|1 078
|0,2%
|164
|0,03%
|Прочие отрасли
|2 107
|0,3%
|1 591
|0,25%
|Дорожное строительство
|223
|0,03%
|647
|0,1%
Активы компании сократились с 971,2 млрд рублей на конец 2022 года до 919,9 млрд рублей на 30 июня текущего года, обязательства - с 848,4 млрд рублей до 786,2 млрд рублей.
Как сообщалось, по итогам 2022 года ГТЛК получила максимальный за всю историю группы убыток по МСФО - 54,7 млрд рублей, он был обусловлен санкциями, введенными в отношении компании США, ЕС и Великобританией. Как сообщали в пресс-службе, в сложившихся условиях ГТЛК "перестроилась и сфокусировалась на развитии бизнеса в России", по итогам 2023 года планирует выйти на положительные финансовые результаты.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для предприятий транспорта и других отраслей. Единственный акционер компании - государство, управление осуществляют Минтранс и Минфин.