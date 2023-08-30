ГТЛК в I полугодии получила 1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Процентные доходы от операций финансового лизинга сократились на 19,5%, до 13,573 млрд рублей, доходы от операционной аренды - на 19%, до 26,116 млрд рублей.

Процентные расходы также уменьшились - на 13%, составив 30,238 млрд рублей. Амортизация активов, переданных в операционную аренду, снизилась в 1,6 раза, до 7,401 млрд рублей.

Чистые инвестиции в лизинг выросли с 285,207 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 309,718 млрд рублей на 30 июня 2023 года, валовые инвестиции в лизинг - с 516,506 млрд до 558,279 млрд рублей.

Чистые инвестиции ГТЛК в лизинг (с учетом активов, сдаваемых в операционную аренду) по отраслям экономики (в млн рублей):

отрасль 30 июня 2023г Доля от общих инвестиций (%) 31 декабря 2022г Доля от общих инвестиций (%) Железнодорожный транспорт 312 607 47,15% 297 796 46,2% Воздушный транспорт и аэропортовое обслуживание 211 475 31,9% 207 478 32,2% Водный транспорт и портовое обслуживание 85 643 12,9% 96 263 14,9% Грузовой и пассажирский автотранспорт 34 213 5,2% 24 709 3,8% Торговля 9 395 1,5% 9 590 1,5% Машиностроение 4 334 0,65% 4 146 0,6% Информационные технологии и телекоммуникации, связь 1 935 0,3% 2 165 0,3% Добывающая промышленность 1 078 0,2% 164 0,03% Прочие отрасли 2 107 0,3% 1 591 0,25% Дорожное строительство 223 0,03% 647 0,1%

Активы компании сократились с 971,2 млрд рублей на конец 2022 года до 919,9 млрд рублей на 30 июня текущего года, обязательства - с 848,4 млрд рублей до 786,2 млрд рублей.

Как сообщалось, по итогам 2022 года ГТЛК получила максимальный за всю историю группы убыток по МСФО - 54,7 млрд рублей, он был обусловлен санкциями, введенными в отношении компании США, ЕС и Великобританией. Как сообщали в пресс-службе, в сложившихся условиях ГТЛК "перестроилась и сфокусировалась на развитии бизнеса в России", по итогам 2023 года планирует выйти на положительные финансовые результаты.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для предприятий транспорта и других отраслей. Единственный акционер компании - государство, управление осуществляют Минтранс и Минфин.