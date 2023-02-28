Минфин напомнил об обязанности ГТЛК платить российским держателям евробондов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ исходит из того, что "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) должна исполнять свои обязательства по евробондам перед российскими инвесторами, сейчас компания прорабатывает "дорожную карту" организации выплат. Об этом сообщил журналистам директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков.

"Мы считаем, что они должны исполнять свои обязательства и должны платить. Сейчас компания прорабатывает "дорожную карту", как они это будут делать - либо через "замещающие" облигации, либо еще как-то. То есть по этому поводу работа ведется. Мы активно настаиваем, чтобы все-таки права наших инвесторов не были нарушены", - сказал Чебесков.

На текущий момент ГТЛК остается одной из немногих российских компаний, которые не заявляли о выплатах каким-либо категориям инвесторов. С прошлого года компании, входящие в группу, находятся под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

Кейс ГТЛК стал предметом активного обсуждения на рынке. Инвесторы обращались за разъяснениями в Минфин и ЦБ РФ, а один из частных держателей евробондов ГТЛК посвятил этой ситуации целую презентацию на декабрьском конгрессе Cbonds.

Невыплата купонов по евробондам ГТЛК беспокоит и российские страховые компании, которые являются держателями долговых бумаг лизинговой компании. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в начале февраля обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой принять меры для погашения компанией задолженности по еврооблигациям, рассказали ранее источники "Интерфакса".

В письме отмечалось, что ГТЛК "систематически игнорирует" обязанность, установленную указом президента РФ от 5 июля в части уплаты денежных средств или передачи "замещающих" облигаций держателям еврооблигаций, права на которые учитываются депозитариями РФ. В частности, по данным, которые приводил президент ВСС, российские инвесторы не получили купоны по выпускам евробондов с погашением в апреле 2025 года, феврале 2026 года, марте 2027 года, феврале 2028 года и феврале 2029 года. Эмитентом выпусков выступает GTLK Europe Capital, поручителем по всем выпускам - ГТЛК.

Всего в обращении находятся шесть выпусков евробондов, по которым ГТЛК является поручителем, на общую сумму $3,25 млрд. По данным, которые приводила сама ГТЛК в своей презентации, совокупная доля держателей через НРД и подчиненные депозитарии составляла по состоянию на прошлый год 42% (около $1,4 млрд) от общего объема выпусков еврооблигаций компании, рассказывали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с презентацией. Из них 28,7% приходится на физических лиц, еще 19,6% - на банки, доля управляющих компаний составляет 9,4%, страховых компаний - 9,1%.

В январе сообщалось, что группа ГТЛК привлекла внешнего юридического консультанта для выработки механизма исполнения обязательств по еврооблигациям, выпущенным GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC, с учетом действующих санкционных ограничений и требований, установленных указами президента РФ. Однако о каких-либо выплатах держателям евробондов на данный момент по-прежнему не известно.