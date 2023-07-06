Сбербанк при ограничениях ЦБ стал отказывать ряду клиентов в потребкредитах

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк после введения макропруденциального лимита (МПЛ) вынужден отказывать тем клиентам, которые раньше получали одобрение на выдачу потребительских кредитов, рассказал старший вице-президент банка Джангир Джангиров в ходе Финансового конгресса Банка России.

С 2023 года основным инструментом ЦБ, применяемым для сдерживания роста долговой нагрузки населения по потребительским кредитам, стали макропруденциальные лимиты. В I-II кварталах предельно допустимая объемная доля кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% была установлена на уровне 25% для банков и 35% для МФО, кредиты на срок более 5 лет не должны превышать 10% от объема выданных банками потребительских кредитов.

С учетом адаптации банков к МПЛ, а также сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования Банк России с третьего квартала принял решение снизить значения МПЛ. С 1 июля доля кредитов с ПДН более 80% не должна превышать 20% (30% для МФО), а доля кредитов на срок более 5 лет – 5%.

"У нас доля кредитов с ПДН больше 80% была больше лимита, поэтому для нас введение МПЛ оказало воздействие. Мы сейчас вынуждены отказывать по тем кредитам, по которым раньше давали одобрение и давали одобрение, потому что понимали, что нагрузка для данного конкретного клиента возможная. Мы в своей кредитной политике руководствовались, что в данной конкретной когорте выдач должен быть определенный уровень риска", - заявил Джангиров.

Он отметил, что Сбербанк оценивал доход по модели и видел, что большая часть клиентов может обслуживать кредит, имея дополнительный доход.

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе общения с журналистами подтвердил, что банк сокращает количество заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

"Конечно, сокращаем. Ровно до тех нормативов, которые установил ЦБ. Аллокация капитала настолько большая, это становится невыгодным. Регулирование ЦБ достаточно дестимулирующее, чтобы нам было это невыгодно делать, поэтому мы в течение нескольких месяцев, в моменте это не сделать, у нас небольшая доля была с превышением 25%, мы уже вошли в нормальный регулируемый коридор", - сказал Греф.

Об опыте выдач потребительских кредитов в рамках МПЛ рассказали и другие крупные банки.

"Чтобы соблюдать лимит, внедрили очень плотный ежедневный мониторинг, и нам это обходится очень дорого, потому что мы держим запас вплоть до самых последних дней с учетом волатильности портфеля", - заявила первый вице-президент Газпромбанка Наталия Пузырникова.

По ее словам, в реальности ГПБ не видит, что кредиты с ПДН свыше 80% несут больше рисков. "Это обусловлено тем, что на более ранних этапах мы отрезаем поток, в том числе по внутренним моделям оценки доходности, и как правило, они работают лучше, чем ПДН, потому что работают с нашей клиентской базой", - сказала она.

"У нас ровно так же, как у коллег, то есть с точки зрения самой доли, она была превышена. Но так как процесс управления был отстроен, мы в онлайн видим эти доли и можем оперативно на лимиты выдачи влиять. Какие-то продуктовые предложения для клиентов были сделаны совершено иные, но за счет "воронки" все равно потери в выдачах сказались и осуществились", - заявил глава департамента интегрированных рисков Альфа-банка Сергей Волчек.

ВТБ после введения лимитов также вынужден отказывать определенной категории клиентов, заявил член правления банка Максим Кондратенко.