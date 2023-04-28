Силуанов назвал программу заимствований напряженной

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Исполнение программы заимствований в последнее время идет с отставанием, но в этом нет ничего драматичного, его можно наверстать, Минфин будет использовать все имеющиеся инструменты для этого, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это говорит о том, что мы будем задействовать весь инструментарий для того, чтобы выполнить программу, а программа напряженная. В последнее время мы идем чуть ниже планки, но здесь ничего такого я не вижу, наверстать всегда можно", - сказал он журналистам, комментируя первый в этом году зарегистрированный выпуск ОФЗ-ПК с объемом до 750 млрд рублей.

"Будем, как и в предыдущие годы, всю линейку использовать для того, чтобы выполнить план по заимствованиям, план напряженный, поэтому все инструменты хороши", - пояснил министр.

Говоря о том, насколько активно планируется задействовать флоатеры, Силуанов отметил: "Объемы будем смотреть по спросу".

"Бумаги с фиксированной доходностью достаточно дорогие получаются, 10,5% и даже выше в зависимости от длины бумаги. Нас и критикуют за это, потому что мы выпускаем бумаги значительно выше инфляции, ключевой ставки, но такие уровни доходности формируются же на рынке, по сути, желание покупателей, инвесторов платить ту или иную цену в зависимости от нашей с вами общей ситуации, бюджетной политики и так далее. Поэтому инвесторы видят, наверное, риски в таких бумагах. Во флоатерах они привязаны к текущим ставкам на рынке, конечно, доходности по ним будут ниже сегодня, но, с другой стороны, весь процентный риск берет на себя государство. Вопрос, верим ли мы в то, что инфляция, ставки на рынке будут держаться низкие. Нам говорят, если вы верите в это, флоатеры выпускайте. А если рынок не верит, то будут высокие доходности по "фиксам" давать. Мы в этой парадигме и находимся, когда принимаем решение о выборе тех или иных инструментов", - пояснил министр.

В этом году Минфин пока не размещал ОФЗ с плавающим купоном, ограничиваясь классическими бумагами с фиксированной доходностью и инфляционными линкерами. Размещение облигаций с плавающей ставкой должно помочь Минфину выполнить квартальный план размещения ОФЗ. В апреле ведомство в общей сложности разместило ОФЗ всего на 227 млрд рублей, что составляет лишь 26,7% от квартального плана в размере 850 млрд рублей.

Активное предложение этого в четвертом квартале 2022 г. позволило ведомству наверстать отставание от графика исполнения плана заимствований прошлого года и даже немного его перевыполнить.