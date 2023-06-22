Банки в мае утроили долю в новых ОФЗ за счет появления флоатеров

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские банки, проведя крайне пассивный апрель на первичном рынке ОФЗ, в мае вели себя на аукционах Минфина более активно благодаря появлению флоатеров.

Как сообщил ЦБ РФ в обзоре банковского сектора, в мае кредитные организации купили новые ОФЗ на 170 млрд руб. - около 60% от общего объема размещения. В апреле на долю банков пришлось всего лишь порядка 20% (44 млрд руб.).

Рост интереса банков к ОФЗ в мае был обусловлен тем, что впервые с начала года были размещены бумаги с переменным купонным доходом (порядка 40% от общего объема), которые позволяют минимизировать процентный риск, отмечает ЦБ.

Ранее ЦБ раскрыл долю системно значимых банков в майских аукционах: после апрельского провала до 9% (с 60,5% в марте) она подросла до 18,5%.

Слабая активность на аукционах именно крупнейших банков, которые обеспечили рекордные объемы размещения на внутреннем рынке госдолга в прошлом году, уже подтолкнула Минфин к публичным комментариям. На деловом завтраке Сбербанка, прошедшем на полях ПМЭФ 16 июня, глава ведомства Антон Силуанов прямо посетовал на то, что лидеров рынка на последних аукционах Минфина фактически не было. При этом позднее он заявил "Интерфаксу", что давить на банки, чтобы добиться от них более высокой активности, Минфин не будет. "У нас рынок, мы же не можем влиять таким образом на банки. Это получается административное воздействие, это неправильно. Рынок превыше всего, наш принцип", - сказал министр.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что частично ситуация связана с сугубо техническими ограничениями. "Последнее время действительно у нас закончились внутренние лимиты на определенные выпуски бумаг. Мы не можем покупать больше определенной рыночной доли, и поэтому в ряде выпусков не могли участвовать в силу этих ограничений", - сказал Греф. "Как только пойдут новые выпуски облигаций, мы, конечно же, увеличим наши объемы присутствия", - сказал глава Сбербанка.

На этой неделе Минфин зарегистрировал и сразу предложил рынку новый выпуск "классических" ОФЗ номиналом 750 млрд руб. На аукционе, состоявшемся 21 июня, были проданы бумаги этого выпуска с погашением в мае 2038 года на общую сумму 36,4 млрд руб. по номиналу при спросе 59,5 млрд руб.