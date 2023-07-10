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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Аналитики ждут максимального за 3 года сокращения прибыли компаний S&P 500 во II квартале

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль компаний, входящих в расчет фондового индекса S&P 500, во втором квартале снизилась на 7,2% в годовом выражении, прогнозируют эксперты, опрошенные FactSet.

Если этот прогноз оправдается, динамика прибыли компаний индекса станет наихудшей со второго квартала 2020 года, когда ее падение составило 32%, пишет The Wall Street Journal.

Прибыль компаний S&P 500 снижается третий квартал подряд на фоне устойчивой инфляции в США, ослабления потребительского доверия и продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Тем не менее, с начала 2023 года S&P 500 вырос на 15%.

Выручка компаний индекса, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, уменьшилась впервые с третьего квартала 2020 года - на 0,3%.

На эту неделю запланирована публикация квартальных отчетов сразу трех крупных американских банков - JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., и таких компаний как PepsiCo Inc., UnitedHealth Group Inc. и Delta Air Lines.

Многие эксперты ожидают роста корпоративных прибылей в оставшейся части текущего года и будут внимательно следить за прогнозами компаний в ходе стартующего на этой неделе сезона отчетности.

В третьем квартале прибыль компаний S&P 500 вырастет на 0,3%, в четвертом - на 8%, прогнозируют опрошенные FactSet аналитики.

PepsiCo Delta Air Lines Wells Fargo США S&P 500 ФРС
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